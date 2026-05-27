Al Vallauri di Fossano torna “Con il cuore e con la mente”

Non un semplice saggio di fine anno, ma un vero e proprio percorso di divulgazione e crescita: torna al Liceo Scientifico Scienze Applicate dell’I.I.S. “Vallauri” di Fossano l’evento “Con il cuore e con la mente”, giunto alla decima edizione e capace di coinvolgere circa 300 studenti.

Tema dell’edizione 2026 sarà “Chronos e Kairos. Il tempo della scienza, il tempo dell’anima”, un progetto interdisciplinare che invita a esplorare il concetto di tempo nelle sue diverse dimensioni: da quello oggettivo e misurabile delle scienze a quello più intimo, legato alle emozioni e all’esperienza personale.

Per due giorni, il 28 e 29 maggio, gli studenti del liceo si trasformeranno in giovani divulgatori, guidando i visitatori attraverso un percorso espositivo pensato per stimolare curiosità e consapevolezza. Esperimenti, installazioni, attività creative e momenti artistici accompagneranno il pubblico in una “città dei perché”, dove la scienza si intreccia con la fantasia e la riflessione.

L’iniziativa conferma la vocazione del Vallauri a un approccio didattico innovativo, in cui conoscenza scientifica e crescita personale procedono insieme, valorizzando il protagonismo degli studenti.

L’ingresso sarà libero giovedì 28 maggio dalle 17 alle 22, mentre venerdì 29 maggio la visita sarà riservata alle scuole su prenotazione.