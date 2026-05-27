Legalità e impegno civile: premiati al “Denina Pellico Rivoira” i vincitori del concorso dedicato al Generale Dalla Chiesa

Martedì 26 maggio, presso l’Aula Magna della sede “Pellico” dell’Istituto Denina Pellico Rivoira di Saluzzo, si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso “Il Generale Carlo Alberto dalla Chiesa: onestà, dedizione, impegno”, promosso dal Lions Club Saluzzo-Savigliano in collaborazione con l’Istituto scolastico.

L’iniziativa, dedicata alla memoria e ai valori incarnati dal Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ha visto una partecipazione ampia e significativa da parte degli studenti, che hanno presentato complessivamente 54 elaborati tra produzioni letterarie, artistiche e multimediali. La commissione giudicatrice ha sottolineato l’elevato livello qualitativo delle opere, apprezzando in particolare la creatività, l’originalità e il forte senso civico dimostrato dai ragazzi.

Alla cerimonia hanno preso parte il Maggiore dei Carabinieri Davide Basso, che gli organizzatori e il Dirigente Scolastico Danilo Guerra ringraziano per la presenza e per la sentita partecipazione all’evento, la presidente del Lions Club Saluzzo-Savigliano Petra Senesi e l’avvocato Simone Pittavino, promotori dell’iniziativa.

Il Lions Club Saluzzo Savigliano ha destinato ai vincitori delle diverse categorie una cospicua borsa di studio, a testimonianza dell’attenzione e del sostegno concreto rivolti ai giovani e ai valori della legalità e dell’impegno civile.

Durante la mattinata sono stati premiati i migliori elaborati delle tre categorie previste dal concorso.

Per la sezione “Produzioni Letterarie”, il primo premio è stato assegnato a Gaia Canzoneri e Viola Malanetto della classe 3R con l’opera “Mai Più Giuseppe”, mentre il secondo premio è andato ad Aurora Salusso, Klerisa Kovacaj, Alessia Valinotti e Valentina Astesano della classe 2R con l’elaborato “Carlo Alberto Dalla Chiesa”.

Nella categoria “Produzioni Multimediali”, il primo premio è stato conferito a Gaia Bonetto della classe 5P, mentre il secondo premio è andato a Luca Vassallo, Michele Ricci ed Enrico Tommaso Nicolas della classe 4E.

Per la categoria “Produzioni Artistiche”, il primo premio è stato assegnato a Martina Garino della classe 5P, mentre il secondo premio è stato attribuito a Sofia Alberto della classe 5N.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di riflessione sui temi della legalità, dell’impegno civile e del senso dello Stato, coinvolgendo studenti e docenti in un percorso di approfondimento particolarmente formativo.

Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori sia per l’alta qualità dei lavori presentati sia per l’impegno dimostrato dagli studenti, capaci di interpretare con sensibilità e maturità i valori trasmessi dalla figura del Generale Dalla Chiesa.