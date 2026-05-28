Alba ad Arlon in Belgio per la Festa del Maitrank: prosegue il legame tra le due città gemellate

Prosegue il rapporto di amicizia tra Alba e Arlon, città gemellate dal 2004. Nei giorni scorsi una delegazione albese ha preso parte in Belgio alla tradizionale Festa del Maitrank, appuntamento molto sentito nella cittadina belga dedicato al celebre aperitivo locale.

A rappresentare la città di Alba erano presenti i consiglieri comunali Ali Draichi e Mario Saturnino, insieme alla presidente del Comitato Alba-Arlon Marilina Ferro e a Catherine Znameski, membro del comitato.

“Onorati di aver rappresentato la città di Alba ad Arlon, invitati dall’amministrazione comunale in occasione della tradizionale Festa del Maitrank. Un’esperienza di scambi, cultura e legami tra territori”, sottolinea il consigliere Ali Draichi. “Un grazie particolare alla città di Arlon per la calorosa accoglienza, al Comitato Alba-Arlon per il costante impegno e al collega consigliere Mario Saturnino”.

La visita si inserisce nel percorso di collaborazione costruito negli anni tra le due realtà, consolidato ulteriormente nel 2025 con il rinnovo ufficiale della Carta dell’Amicizia tra Alba e Arlon nel ventennale del gemellaggio. Nella città belga è presente uno stabilimento della Ferrero.

Durante il soggiorno in Belgio, la delegazione albese ha partecipato ai momenti istituzionali e agli appuntamenti organizzati nell’ambito della manifestazione insieme anche ai rappresentanti di Bitburg, altra città gemellata con Arlon.

L’iniziativa ha rappresentato ancora una volta un’importante occasione di incontro culturale, dialogo europeo e consolidamento dei rapporti tra comunità, all’interno di un legame che continua a coinvolgere amministrazioni, associazioni e cittadini dei territori gemellati.