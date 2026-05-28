Il tunnel non fa il ponte: lunedì il Tenda sarà aperto come in un normale giorno feriale

AGGIORNAMENTO: attendiamo conferma da Anas, ma sabato, domenica e martedì 2 giugno il Tenda dovrebbe essere aperto con orario 6-23.

Lunedì resta l'orario da giornata feriale, ma con una lieve estensione in serata: pertanto 6-8 e 18-23

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Al momento, nonostante si trovi nel bel mezzo di un ponte, quello della Festa della Repubblica, lunedì 1° giugno il tunnel di Tenda osserverà gli orari di apertura di un qualunque giorno feriale.

Il 2 giugno, tra l'altro, è una Festa tutta italiana, non di certo francese.

Quindi, nessuna estensione e nessuna eccezione rispetto ad un normale lunedì: apertura nelle due fasce orarie 6:00 – 8:00 e 18:00 – 21:00

Sabato 30, domenica 31 e martedì 2 giugno, sarà invece aperto con orario continuato dalle 6 alle 21. Come sempre nei weekend e nei festivi.

Nulla è stato fino a qui comunicato da Anas. Per cui, ad oggi, non possiamo che attenerci a questo.

Lunedì sarà un giorno lavorativo, per cui nessuna apertura continuativa, nonostante, appunto, si sia nel pieno del ponte e del caldo, con tantissimi cuneesi e piemontesi diretti al mare verso la Costa Azzurra o il Ponente Ligure.

Anas ha fretta di terminare i lavori. Perché glielo impone la Corte dei Conti.

Quelle del ponte, ovviamente, saranno giornate da bollino rosso sulle principali direttrici verso le spiagge, complice il gran caldo e il sole e ben quattro giorni di possibile vacanza.

Lunedì il Tenda non sarà però fruibile se non in due risicate fasce orarie.

E nulla si sa, ad oggi, dei futuri orari del tunnel e della eventuale estensione dell'orario di apertura fino alle 23, come richiesto più volte dai sindaci della valle Vermenagna.

Possibile che la decisione non arrivi prima della prossima CIG, prevista a luglio? E che restino questi orari per tutto il mese di giugno?

Nel frattempo il Comitato di Monitoraggio, perlomeno pubblicamente, non ha espresso alcuna posizione o richiesta, forse anche per una possibile presa di distanza dal solitario acuto del sindaco di Roccavione Paolo Giraudo, intervenuto nei giorni scorsi proprio sul Tenda.

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Un tono che difficilmente può risultare gradito a Luca Robaldo, presidente del Comitato, abituato alle vie diplomatiche e al dialogo piuttosto che agli interventi a gamba tesa.

Giraudo ha parlato apertamente di "scandalo", riferendosi alla mancanza di comunicazioni ufficiali "su quali saranno le modalità effettive di apertura del Tunnel di Tenda. Non stiamo parlando di un dettaglio tecnico, ma di un’informazione essenziale per la vita quotidiana e per l’economia di un territorio che da anni subisce disagi enormi”.

Sarebbe opportuno, anzi indispensabile, che nella giornata del 1° giugno il collegamento fosse garantito con apertura continuativa. Limitare o rendere incerta la circolazione in una giornata simile significa penalizzare ancora una volta chi vive, investe e lavora in valle”.

La sua richiesta pubblica è del 26 maggio. A distanza di due giorni nessuna replica e nessun altro intervento su questo tema, né da parte di Anas né da parte del Comitato di monitoraggio o della Regione.

Diamo quindi per certa un'apertura in modalità feriale per la giornata di lunedì, fermo restando che potrebbe arrivare un contrordine, magari domani, alla vigilia del lungo ponte.

Il che, per quanto possa costituire magari una notizia positiva, sarebbe, ci sia consentito, una mancanza di rispetto verso il territorio.