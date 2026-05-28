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Attualità | 28 maggio 2026, 14:28

Verduno, il Punto Nascita si apre alle famiglie: tre giornate di Open Days all’ASL CN2

Dal 17 al 19 giugno visite guidate, incontri con l’équipe e orientamento per gestanti e futuri papà al reparto di Ostetricia dell’ospedale Ferrero

Verduno, il Punto Nascita si apre alle famiglie: tre giornate di Open Days all’ASL CN2

Il 17, 18 e 19 giugno 2026 il reparto di Ostetricia dell’ASL CN2 aprirà le proprie porte in occasione degli OPEN DAYS dedicati alle gestanti e ai futuri papà che desiderano conoscere da vicino il Punto Nascita aziendale e orientarsi nella scelta del percorso assistenziale più adatto alla propria famiglia.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di accoglienza, informazione e accompagnamento, pensata per favorire un contatto diretto con gli spazi, i servizi e i professionisti che seguono le famiglie durante gravidanza, parto e puerperio.

Nel corso delle tre giornate sarà possibile conoscere l’équipe del Punto Nascita, visitare gli ambienti del reparto di Ostetricia, approfondire i servizi e le attività del Percorso Nascita ASL CN2, ricevere informazioni utili e orientamento dedicato, confrontarsi con i professionisti che accompagnano i genitori in uno dei momenti più significativi della vita.

La partecipazione agli Open Days del 17, 18 e 19 giugno (ore 17.30 – 20.00) è ad accesso libero, senza prenotazione. L’appuntamento è presso il Blocco Parto del V° piano dell’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno.

Le future mamme e i futuri papà potranno così vivere un’esperienza concreta e rassicurante, entrando in contatto con il team composto da ostetriche, ginecologi, pediatri, infermieri e operatori sanitari che quotidianamente lavorano per garantire sicurezza, professionalità e continuità assistenziale lungo tutto il percorso nascita.

cs

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