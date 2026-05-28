Bene Vagienna, tutto pronto per la presentazione degli interventi di manutenzione e valorizzazione dell'antica “Augusta Bagiennorum”

Domani, venerdì 29 maggio, alle 11, l’Amministrazione comunale di Bene Vagienna, in collaborazione con la Direzione regionale Musei nazionali Piemonte, l’Università di Torino (Dipartimento di Studi Storici) e il Fai terrà nel municipio di via Roma un’importante conferenza stampa di presentazione dei prossimi interventi programmati sul patrimonio storico della città.

All’appuntamento interverranno ovviamente il padrone di casa sindaco Claudio Ambrogio; l’assessore ai Lavori Pubblici e Cultura, Mauro Corrado; il responsabile dell’ Ufficio Tecnico Luciano Oreglia, la direttrice dell’area archeologica Augusta Bagiennorum Sofia Uggè, nonché responsabile della Direzione regionale Musei nazionali Piemonte; Paolo De Vingo dell’ Università di Torino e Roberto Audisio, capo delegazione del Fai (Fondo ambiente italiano) Cuneo.

I punti focali di discussione saranno cinque. Si parlerà in primis dell’avvio della terza campagna di scavi ad opera dell’Università di Torino nell’Area Archeologica. Seguirà o l’Illustrazione del cantiere nella stessa zona e ne verranno comunicati tempistiche e obiettivi di valorizzazione.

Come secondo argomento, verrà illustrato l’avvio degli interventi di manutenzione al Capitolium, relativi alla conservazione ordinaria e straordinaria sull’edificio storico e sulle aree di accesso al pubblico.

I restanti temi di analisi saranno la manutenzione, il restauro delle evidenze archeologiche dell’area, il piano di recupero e il consolidamento delle strutture monumentali per garantire sicurezza e fruibilità. A questi si aggiungono ancora il rifacimento del palco del teatro romano (con l’avvio dei lavori previsto a luglio), la presentazione del progetto di rifacimento dello stesso palco per eventi e spettacoli, con focus su materiali e accessibilità.

Per finire, la presentazione dell'evento “Sogno romano. Una serata magica ad Augusta Bagiennorum tra archeologia, sapori antichi e danze al tramonto”, in programma il prossimo sabato 6 giugno. La Delegazione FAI di Cuneo intende infatti celebrare la straordinaria bellezza di Augusta Bagiennorum (nome antico romano di Bene Vagienna) con un evento speciale: una visita teatralizzata esclusiva, in programma sabato 6 giugno 2026, che coniuga rigore scientifico e narrazione emozionale per restituire vita e identità ai luoghi.

Al termine della conferenza sarà disponibile fornirsi di materiale informativo e sarà possibile effettuare domande.