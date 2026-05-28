Racconigi accoglie la delegazione di São Filipe: verso il Patto di collaborazione

Sono giorni intensi per la città di Racconigi, che sta ospitando la delegazione capoverdiana di São Filipe nell’ambito del progetto COMOSJ. Un programma fitto di appuntamenti che ha visto momenti istituzionali, visite sul territorio e occasioni di confronto con scuole, associazioni, giovani e realtà produttive locali.

Più di una semplice visita ufficiale, l’iniziativa si è trasformata in un’opportunità concreta di conoscenza reciproca. La delegazione ha potuto approfondire diversi aspetti della comunità racconigese, mentre il dialogo tra le amministrazioni ha fatto emergere temi condivisi come istruzione, formazione, sviluppo e ruolo dei giovani nella costruzione del futuro.

Il momento culminante è atteso per venerdì 29 maggio, quando durante la Cena di Gala organizzata dall’Associazione Insieme per la Solidarietà, dal Comune di Racconigi e dalla rete dei Comuni aderenti, sarà firmato il “Patto di Collaborazione” tra Racconigi e São Filipe. L’appuntamento si terrà al ristorante Morosini 7 e sancirà un passaggio significativo sia sul piano istituzionale sia umano.

"Sono stati giorni di incontro, ascolto e collaborazione autentica – dichiara il sindaco di Racconigi Valerio Oderda – e desidero ringraziare tutte le realtà coinvolte: scuole, associazioni, aziende, enti e partner del progetto. Racconigi ha dimostrato ancora una volta di essere una comunità capace di accogliere e costruire relazioni vere".

Nel confronto con la delegazione capoverdiana è emersa con forza anche la visione del sindaco di São Filipe, Nuias, fondata sulla centralità della persona, sull’educazione e sulla volontà di rendere la comunità protagonista attiva dei cambiamenti.

"Abbiamo potuto apprezzare la grande sensibilità e lungimiranza del sindaco Nuias – aggiunge Oderda –. La sua idea di futuro, basata su istruzione e formazione, è un messaggio di grande valore. Una visione che riguarda non solo Capo Verde, ma anche Racconigi e tutte le comunità chiamate ad affrontare le sfide del nostro tempo".

Il gemellaggio si configura così come un ponte tra due realtà lontane geograficamente ma unite dalla volontà di crescere insieme, condividendo esperienze, competenze e prospettive di sviluppo. "La cooperazione – conclude il sindaco – è un modo concreto per costruire il futuro mettendo al centro la persona e le relazioni".