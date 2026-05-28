Sampeyre, maxi esercitazione della Croce Rossa: 50 operatori in azione tra soccorso e protezione civile

Sabato 23 e domenica 24 maggio Sampeyre ha ospitato l’annuale esercitazione dell’Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi del comitato provinciale della Croce Rossa Italiana.

L’attività, coordinata dal Comitato di Sampeyre della Croce Rossa presieduto da Matteo Bongiasca, ha coinvolto circa 50 operatori provenienti da tutto il cuneese, impegnati in dieci scenari operativi dedicati alla preparazione, alla risposta e alla gestione delle emergenze. Nel parcheggio di via Cavour è stato allestito un campo base dove sono stati posizionati i mezzi adibiti a posti di comando avanzato: da qui sono state coordinate le attività e analizzate le tracce GPS degli operatori impegnati sul territorio.

L’esercitazione si è sviluppata in particolare con attività di ricerca dispersi, assistenza alla popolazione, interventi in ambito di protezione civile e simulazioni sanitarie. Sono stati coinvolti anche i Soccorsi Speciali della Croce Rossa, con unità cinofile, operatori specializzati nell’utilizzo di mezzi e tecniche speciali e personale addetto alle telecomunicazioni, chiamato a garantire le comunicazioni radio durante tutte le operazioni. Proprio le nuove tecnologie radio hanno consentito la geolocalizzazione costante delle squadre in campo; al termine delle missioni, i dati raccolti sono stati esaminati per valutare l’efficacia degli interventi e individuare possibili miglioramenti.

Per rendere l’attività più realistica sono state inoltre montate tende dormitorio e tende destinate ai punti di primo intervento. Le simulazioni permettono agli operatori operatori di aggiornarsi rispetto alle tecniche di risposta in caso di calamità, ma anche di affinare le tecniche di soccorso sanitario messe in atto quotidianamente a bordo dei mezzi di soccorso sanitario in convenzione con il sistema di emergenza 118.

"Aver ospitato a Sampeyre questa esercitazione provinciale della Croce Rossa Italiana è motivo di grande soddisfazione per tutta la nostra comunità – dichiara il sindaco Roberto Dadone –, così come aver avuto la presenza del Delegato Provinciale Area Operazioni, Emergenze e Soccorsi Lorenzo Einaudi. Ringrazio tutti i volontari impegnati, i referenti dell’esercitazione, i comitati coinvolti e i sampeyresi che hanno prestato servizio volontario a sostegno dell’esercitazione: un ringraziamento particolare va al presidente del Comitato di Sampeyre della CRI, Matteo Bongiasca, che ha coordinato perfettamente l’esercitazione. La presenza della Croce Rossa, peraltro, è un presidio prezioso e indispensabile per Sampeyre e per il contesto montano circostante".

L’appuntamento assume un significato particolare anche nell’anno in cui la Croce Rossa Italiana celebra i 150 anni della propria presenza in provincia di Cuneo. Per Sampeyre si tratta inoltre della seconda importante esercitazione CRI ospitata nel corso dell’anno, dopo “Scudo delle Alpi”, che aveva coinvolto a febbraio il Corpo Militare Volontario della CRI di Liguria, Toscana, Valle d’Aosta e Piemonte. L’Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi è uno dei settori operativi della Croce Rossa Italiana e si dedica alla preparazione, alla risposta e al superamento delle emergenze. Gli operatori, dopo un percorso di formazione specialistica, prendono parte ad attività di ricerca, assistenza sanitaria in grandi eventi, supporto alla popolazione e interventi in scenari di protezione civile.



