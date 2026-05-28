Venasca, concluso l’anno di Martina Rinaudo come volontaria di servizio civile

Si è conclusa mercoledì 27 maggio l’esperienza di servizio civile universale di Martina Rinaudo presso il comune di Venasca. Nel corso dell’anno, la giovane ha prestato servizio per 25 ore settimanali affiancando il personale delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria, collaborando nell’assistenza durante la mensa scolastica e nelle attività educative, oltre a supportare gli uffici comunali, la parrocchia e diverse realtà del volontariato locale. Il percorso è stato seguito dall’operatore locale di progetto Lucia Barra, che ha seguito la volontaria per tutta l’esperienza.

"Martina ha saputo distinguersi per disponibilità, serietà e spirito di servizio – dichiara il sindaco di Venasca Silvano Dovetta –. In questi mesi ha svolto il proprio incarico con attenzione e sensibilità, diventando un punto di riferimento nelle attività a cui ha partecipato. A nome dell’amministrazione comunale desidero rivolgerle un sincero ringraziamento per il prezioso contributo offerto alla comunità venaschese e farle i migliori auguri per il suo futuro personale e professionale; ringrazio inoltre la nostra Lucia Barra che l’ha seguita con grande attenzione e competenza, dimostrandosi ancora una volta una risorsa molto importante per il comune di Venasca".

Nel tracciare un bilancio dell’anno trascorso, Martina Rinaudo ha sottolineato come il servizio civile abbia rappresentato un’opportunità di crescita sia personale sia professionale, utile per comprendere meglio le proprie aspirazioni lavorative e per acquisire una prima forma di autonomia. Tra gli aspetti più importanti dell’esperienza ha rimarcato le relazioni umane costruite nel corso dei mesi e l’accoglienza ricevuta da colleghi, operatori e volontari, che le hanno permesso di inserirsi fin da subito con serenità nei diversi ambienti di servizio. Rinaudo, classe 2005 e residente a Venasca, ha preso parte al progetto “Prendiamoci per mano”, promosso dal Consorzio Monviso Solidale nell’ambito della più ampia progettualità di Servizio Civile Universale “con impegno e passione”.



