A Fossano “Voci di Resistenza e Solidarietà”: testimonianze dal Medio Oriente

Giovedì 4 giugno alle ore 21, presso il Capannone di Bottega 23 a Fossano, i Giovani Democratici della provincia di Cuneo organizzano l’incontro pubblico “Voci di Resistenza e Solidarietà”, una serata dedicata alle testimonianze dirette dal Medio Oriente e alla riflessione sui temi della pace, della solidarietà internazionale e dell’impegno civile.



Mentre nei territori di Gaza continua una grave tragedia umanitaria e l’attenzione dei media internazionali diminuisce progressivamente, la serata vuole riportare al centro le testimonianze dirette, le storie delle persone coinvolte e il valore della solidarietà verso la popolazione civile colpita dal conflitto.



Interverranno Abderrahmane Amajou, che racconterà la propria esperienza nella missione umanitaria Global Sumud Flotilla e la successiva detenzione da parte dell’esercito israeliano, e Silvia Abbà, ricercatrice e cooperante che ha lavorato per anni in Libano e Iraq con la ONG Un Ponte Per.



La serata si svolgerà in collaborazione con Project M.I.L.A², realtà impegnata nel mantenere viva l’attenzione sulle conseguenze umanitarie del conflitto a Gaza e nel sostenere iniziative concrete di solidarietà.



L’incontro vuole essere uno spazio aperto alla cittadinanza per ascoltare testimonianze dirette, approfondire ciò che sta accadendo in Medio Oriente e ribadire l’importanza della pace, del dialogo e della partecipazione attiva di fronte alle tragedie del nostro tempo.



Ingresso libero.

