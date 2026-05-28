Alba, modifiche alla viabilità per lavori

Modifiche temporanee alla viabilità in via Coppa

Per occupazione suolo pubblico, venerdì 29/05/2026 dalle ore 7.00 alle ore 13.00, è chiusa al transito veicolare via Coppa, all’altezza del civico n. 4.

É previsto il doppio senso di circolazione veicolare per residenti e autorizzati in via Coppa.

Modifiche temporanee alla viabilità per la posa della fibra ottica in strada di Mezzo, via Vivaro, via Pietro Ferrero (tratto tra via Ognissanti e via Vivaro) e via Santorre di Santarosa

Per la posa della fibra ottica dal 29/05/2026 al 05/06/2026, dalle ore 8.30 alle ore 18.00, ad esclusione di sabato e domenica, e secondo l’andamento dei lavori , sono istituiti il divieto di sosta, con rimozione forzata e il restringimento della carreggiata in: strada di Mezzo, via Vivaro, via Pietro Ferrero (tratto tra via Ognissanti e via Vivaro), via Santorre di Santarosa.

Sono fatti salvi i diritti dei residenti e delle attività insediate.