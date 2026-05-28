Antonio Mascia in mostra ad Alba con “Il Cartoliniere all’Alba tra Santi e Fanti”

Lo spazio Corso Torino 18 propone uno straordinario calendario di eventi culturali per l’estate 2026 nel cui giorno del solstizio accoglie la personalità unica del Cartoliniere, alias Antonio Mascia (Bologna 1960), un ironico giocoliere dell’immagine. Da sempre l’artista persegue una sua personalissima inclinazione nella narrazione di un universo fantastico, dove figure umane convivono con un bestiario zoomorfo sia reale che immaginario. Il segno grafico si declina sia con l’incisione, tramite l’acquaforte a punta secca, che realizzando disegni multicolori con la penna a biro, tramite un paziente lavoro di sovrapposizioni lineari. La sua fertile vena lo porta a spaziare nella realizzazione di cartoline, in cui è un maestro riconosciuto a livello nazionale, e poi con la realizzazione di disegni, ma anche sculture e installazioni spesso ispirate alle rievocazioni d’epoca, di cui è assiduo cultore.

La mostra presso lo spazio Corso Torino 18 di Alba si focalizza su uno dei temi portanti della sua creatività e della sua poetica, quello inerente allo strumento un tempo usato abitualmente per la comunicazione e per i saluti, ed attualmente divenuto oggetto da collezione come la cartolina.

“Il Cartoliniere all’Alba tra Santi e Fanti” è una originale esposizione che coinvolge l’immaginario dispiegato nel formato cartolina anziché sui muri o in teche urbane, creato da una figura unica nel panorama artistico e culturale italiano, il Cartoliniere. La sua opera ha origine nel decennio Ottanta del Novecento ed è mirata a valorizzare una forma d’arte popolare ma in disuso, densa di rimandi relazionali e simbolici, letterari e iconici, che è la cartolina postale. L’esposizione di cartoline disegnate in originale, naturalmente spedite, timbrate e recapitate, ripercorre l’approfondito lavoro del Cartoliniere con circa 200 opere originali tra le quali emergono alcune dedicate espressamente ad Alba, quali: “Rossolanciano” (2026) e “Benedetta cioccolata” (2026). Nell’esposizione sono raccolte tutte le cartoline realizzate per l’evento con il corredo di un apposito annullo postale ideato per l’occasione dal Cartoliniere che verrà presentato ufficialmente il sabato 20 giugno 2026 e, inoltre, la mostra è annunciata, come di consueto nelle pratiche artistiche del Cartoliniere, da una originale cartolina invito e da un manifesto appositamente disegnati e realizzati per l’occasione. Uno speciale corredo espositivo particolarmente gradito da tutti coloro che sono filatelici o semplici collezionisti e appassionati delle cartoline postali.

Sabato 20 giugno 2026 dalle ore 14:00 alle ore 20:00, il pubblico è accolto da una vera e propria “postazione da campo” organizzata da Poste Italiane situata nell’atrio della Galleria Corso Torino 18, all’interno della quale si svolgono le procedure ufficiali di annullo con il timbro della mostra sulle cartoline invito.

Una preziosa “cassetta postale da viaggio” sarà a disposizione nella giornata inaugurale. Saranno anche messe in vendita decine di cartoline (editate in questi anni) che saranno ben visibili sull’inconfondibile raccoglitore espositivo.

Le cartoline di Antonio Mascia, alias Il Cartoliniere, sono figlie del proprio tempo, sono ovunque e nel contempo veicolano un’idea di ancoraggio, punto di partenza ma anche di arrivo. Sempre più le correnti di pensiero contemporaneo, dalla sociologia all’antropologia, dal decostruttivismo alla postmetafisica suggeriscono di riconoscere la necessità di un modo di pensare e di creare che non è né fisso né stabile, ma aperto alla prospettiva di un continuo ritorno agli eventi, alla loro rielaborazione e revisione. Nelle cartoline si condensano microracconti in cui i luoghi e le persone circondano da sempre l’operato dell’artista alle prese con una particolare forma d’arte che alcuni hanno voluto accostare alla Mail Art seppure sia più giusto ritenere che egli disegni le cartoline per un naturale processo di conoscenza del mondo attuato secondo una personale visione.

Dall’8 al 20 giugno 2026

Ingresso libero da lunedì a venerdì: ore 8:00/20:00 - sabato su appuntamento

Speciale Annullo Filatelico: sabato 20 giugno 2026 ore 14:00 - 20:00

Per info e prenotazioni: +39 0173 045 808