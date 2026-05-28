Consiglio comunale, via libera al bilancio e ai nuovi interventi per il paese

Seduta ricca di provvedimenti e caratterizzata da un clima collaborativo quella del Consiglio comunale che si è svolto nella serata di ieri, mercoledì 27 maggio a Piasco.

Tra i punti principali approvati dall’assemblea figurano la variazione al bilancio di previsione, il nuovo piano dell’area mercatale, alcuni interventi sul patrimonio comunale e due ordini del giorno dedicati alle Rsa e alla semplificazione burocratica per feste ed eventi locali.

Approvata all’unanimità la variazione numero 4 al bilancio di previsione, necessaria per adeguare diversi capitoli sia in entrata sia in uscita.

Tra i dati evidenziati durante la seduta spicca il forte incremento degli oneri di urbanizzazione: dai circa 13 mila euro registrati nell’intero 2024 si è passati a circa 60 mila euro nei primi cinque mesi del 2026. Un risultato interpretato dall’Amministrazione come segnale di ripresa dell’attività edilizia e degli investimenti sul territorio.

La variazione ha inoltre previsto l’adeguamento delle risorse destinate alle spese di progettazione per consentire la partecipazione a un nuovo bando dedicato al miglioramento della qualità dell’aria nei centri urbani. Previsti anche l’acquisto di nuovi condizionatori per gli uffici comunali e un incremento dei fondi per la videosorveglianza.

Nel corso della seduta è stato approvato anche il Piano delle alienazioni immobiliari, in seguito alla richiesta di alcuni privati interessati all’acquisizione di terreni sulla collina ritenuti non strategici per le funzioni pubbliche. Via libera inoltre alla declassificazione e successiva sdemanializzazione di una strada vicinale, che entrerà così nel patrimonio disponibile del Comune per consentirne l’alienazione.

Il Consiglio ha poi approvato la nuova planimetria dell’area mercatale, frutto di mesi di sperimentazione e confronto con ambulanti e uffici comunali. Dal 2003 il mercato ha infatti subito importanti trasformazioni: gli operatori utilizzano mezzi più grandi e alcuni posteggi sono rimasti inutilizzati dopo la cessazione di diverse attività. La riorganizzazione consentirà di eliminare gli spazi non assegnati e ridistribuire i posti con l’obiettivo di migliorare ordine, sicurezza e fruibilità dell’area.

Spazio anche ai temi sociali con l’approvazione di un ordine del giorno sulla situazione delle Rsa, elaborato all’interno della Commissione Sociale insieme alla presidente Loredana Botta. Il documento chiede alla Regione Piemonte un aumento dei contributi economici per le convenzioni e misure strutturali a sostegno delle strutture, così da garantire qualità dei servizi e sostenibilità economica.

Approvato inoltre un secondo ordine del giorno dedicato alla semplificazione delle procedure per l’organizzazione di piccole manifestazioni, feste di paese ed eventi locali. “L’obiettivo – spiega la sindaca Stefania Dalmasso - è ottenere norme più proporzionate alle reali dimensioni degli appuntamenti, mantenendo elevati standard di sicurezza ma riducendo il peso burocratico che grava su associazioni e volontari.

Durante il Consiglio si è parlato anche della situazione della Calce Piasco, con la risposta all’interrogazione presentata dai gruppi di minoranza sull’iter di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, attualmente in corso e seguito dall’Ufficio tecnico comunale.

Al termine della seduta il consigliere di minoranza Paolo Moro ha proposto di collocare una targa commemorativa sulla sedia che il compianto Beppe Olivero (deceduto in seguito ad un incidente ciclistico la scorsa settimana) occupava abitualmente, come referente giornalistico, durante i lavori del Consiglio comunale.

La proposta è stata approvata all’unanimità dall’intera assemblea come segno di memoria e riconoscenza nei confronti della figura di Olivero.

“È stato un Consiglio comunale sereno e costruttivo, nel quale maggioranza e opposizione hanno trovato convergenza su praticamente tutti i punti all’ordine del giorno. Un clima di collaborazione istituzionale importante per affrontare con responsabilità e concretezza le questioni che riguardano la nostra comunità”, ha commentato la sindaca.