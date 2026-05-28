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Attualità | 28 maggio 2026, 19:48

Verzuolo, il Municipio si riorganizza: nuovi alloggi per i Carabinieri nell’ala nord-ovest

Via libera dell’Arma al progetto del Comune: concessi in comodato gratuito il primo e il secondo piano dell’edificio affacciato su corso Re Umberto. Previsti lavori di riqualificazione interna

Il Municipio di Verzuolo ospiterà i Carabinieri nell’ala nord-ovest

Il Municipio di Verzuolo ospiterà i Carabinieri nell’ala nord-ovest

A Verzuolo prende forma la riorganizzazione degli spazi comunali per accogliere gli alloggi destinati ai carabinieri in servizio nella stazione del paese. Dopo il nulla osta dell’Arma, l’Amministrazione comunale ha approvato il progetto di sistemazione dell’ala nord-ovest del municipio, dando così avvio a una nuova fase di utilizzo degli ambienti pubblici.

La maggioranza riconfermata alle ultime elezioni ha deciso di concedere in comodato d’uso gratuito il primo e il secondo piano della porzione dell’edificio che si affaccia su corso Re Umberto. Gli spazi erano stati utilizzati negli ultimi anni come sede temporanea della Casa della Salute, poi trasformata nella nuova Casa di Comunità di piazza Willy Burgo. 

In un primo momento il Comune aveva valutato la possibilità di destinare ai militari il terzo piano dello stabile. L’ipotesi, però, è stata accantonata dopo il mancato ottenimento di uno specifico finanziamento e grazie alla disponibilità dei locali ai piani inferiori, ritenuti più funzionali alla nuova destinazione.

L’intervento prevede anche alcune opere di miglioramento interno, tra cui la riqualificazione dei servizi igienici e altri adeguamenti necessari per rendere gli ambienti idonei all’utilizzo abitativo. 

Con questa scelta il Comune punta a rafforzare la presenza dell’Arma sul territorio, garantendo al tempo stesso più sicurezza e una migliore valorizzazione degli spazi municipali.

Le risorse per i lavori, pari a 20 mila euro, erano già state inserite nella variazione di bilancio approvata dal Consiglio comunale lo scorso novembre.

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