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Attualità | 28 maggio 2026, 19:30

All'oratorio di Madonna delle Grazie la replica di "Bugianen alla scoperta del mondo"

La proiezione del video è in programma giovedì 4 giugno alle 21

All'oratorio di Madonna delle Grazie la replica di &quot;Bugianen alla scoperta del mondo&quot;

Si terrà, giovedì 4 giugno alle 21, presso l'Oratorio di Madonna delle Grazie Cuneo la replica del documentario video fotografico sulla Birmania, di  Albino e Carmen "Bugianen alla scoperta del mondo". 

La coppia racconta l'esperienza di tre mesi in bicicletta (…ma stavolta anche motorini!) alla scoperta di una parte del misterioso e spettacolare sud est asiatico.

Il documentario è in due tempi, questa prima serata (già proiettata al cinema Monviso nell'autunno 2025) è dedicata alla parte sud della Birmania, si parte dal mare sul golfo del Bengala tra i villaggi di pescatori, si procede nella vasta pianura tra fiumi , risaie,  vita contadina, templi e pagode  incontrando gente sempre allegra e cordiale.  Si raggiungono  i due principali centri di pellegrinaggio Buddhista birmani,  la Shwedagon pagoda con il suo enorme stupa dorato alto 98 metri nella capitale Yangon  e la Golden rock in bilico sulla punta di una montagna, sempre nell'ambito religioso visiteremo le grotte sacre di Hpa-An dove negli enormi cunicoli calcarei innumerevoli statue del Buddha accolgono i fedeli. Conosceremo la vita dei pendolari sulle ferrovie birmane ed entreremo in Thailandia dove procederemo verso nord fino al famoso triangolo d'oro, punto di incontro di Thailandia, Birmania e Laos, un tempo considerato una delle principali zone asiatiche di produzione di oppio. Girovagando con piccoli scooter nelle foreste di Mae Salong andremo alla ricerca delle piantagioni di the e caffè in attesa di un nuovo visto birmano che ci permetterà di proseguire per la seconda parte del viaggio verso la birmania centrale .

c.s.

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