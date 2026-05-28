L’arte cuneese a Clermont-Ferrand: grandArte porta la scultura di Aletti e Guggisberg al festival "Les arts en Balade"

Si consolida il legame culturale tra le città di Cuneo e Clermont-Ferrand (Francia). Nell’ambito del progetto di cooperazione transfrontaliera promosso in collaborazione con l’ufficio Europe Direct Cuneo Piemonte area sud ovest e quello di Clermont-Ferrand, gli artisti Daniela Madeleine Guggisberg e Daniele Aletti si sono aggiudicati la partecipazione ufficiale alla 31ª edizione del prestigioso festival Les Arts en Balade, che si terrà da venerdì 29 a domenica 31 maggio 2026.

L'iniziativa rientra in un più ampio programma di scambi culturali tra le due città, che prevede la mobilità di artisti e curatori con l'obiettivo di favorire il dialogo europeo attraverso l'arte contemporanea che da diversi anni vede protagonista la collaborazione tra grandArte ed Erurope Direct. La scelta di Guggisberg e Aletti è stata dettata da un voto del pubblico francese che ha potuto selezionare tra tre artisti cuneesi. Negli anni precedenti hanno esposto per grandArte nel prestigioso festival: Corrado Odifreddi e Oscar Giacchino, mentre a Cuneo in occasione della Fiera nazionale del Marrone hanno esposto Marrit Veenstra e Charline Montagné.

I due artisti, compagni nella vita e nell'arte, operano da oltre trent'anni a Sale San Giovanni, in Alta Langa, dove la loro Galleria Camoroni è diventata un punto di riferimento per la scultura in pietra, marmo e legno. La Galleria ospiterà inoltre una importante mostra della rassegna “Omg – I confini del Sacro” nel mese di agosto.

Il festival Les Arts en Balade trasformerà Clermont-Ferrand e i comuni limitrofi in un laboratorio diffuso, aprendo atelier e spazi suggestivi a migliaia di visitatori. La presenza dei due scultori italiani rappresenta un'importante occasione di visibilità internazionale per il talento artistico del nostro territorio, sotto l'egida delle politiche di coesione culturale dell'Unione Europea.

Lo scambio culturale tra Cuneo e Clermont-Ferrand, sostenuto dall’ufficio Europe Direct Cuneo Piemonte area sud ovest e quello di Clermont-Ferrand, è un esempio concreto di come le radici comuni europee si possano coltivare attraverso l'incontro e la creatività.

L'esposizione delle opere di Guggisberg e Aletti sarà visitabile per tutta la durata della manifestazione (29-31 maggio 2026).

Sito Ufficiale del Festival: www.lesartsenbalade.fr