“C’è ancora domani”, a Paesana una serata per ricordare le staffette partigiane

Questa sera, giovedì 28 maggio alle 21, nella sala polivalente di Paesana, la sezione Anpi di Saluzzo e Valle Po promuove l’incontro “C’è ancora domani – Le staffette partigiane del Saluzzese e della Valle Po”, appuntamento dedicato alla memoria della Resistenza femminile e al ruolo delle donne nella conquista della democrazia italiana.

L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario del voto alle donne e della nascita della Repubblica, sancita dal referendum del 2 giugno 1946. La serata vuole essere un momento di riflessione e di riconoscenza verso le donne che, durante la lotta di Liberazione, svolsero il delicato e rischioso compito di staffette partigiane, mantenendo vivi i collegamenti tra le formazioni resistenziali.

Nel corso dell’incontro saranno ricordate figure simboliche del territorio saluzzese e della Valle Po: Maria Airaudo “Mary”, Ottavia Fenoglio “Lina”, Maria Rovano “Camilla”, Paola Sibille “Ombra”, Marisa Diena “Mara”, Lucia Frusso “Lucia”, Teresa Roggero “Teresa” e Caterina Perassi, conosciuta come “la ragazza dagli occhi verdi”.

Ad aprire la serata saranno i saluti istituzionali del sindaco di Paesana Emanuele Vaudano, del presidente provinciale Anpi Paolo Allemano e del presidente della sezione Anpi Saluzzo e Valle Po Giorgio Rossi. Interverranno inoltre Piera Comba, Luisella Ribotta, Giuseppe Barbero e Patrizia Frusso, che accompagneranno il pubblico in un percorso di testimonianze e memoria.

L’evento, patrocinato dal Comune di Paesana, è organizzato con il coordinamento di Elisa Audino, Marisa Argento e Rosina Peiretti.