Cuneo, prorogati i termini della manifestazione di interesse per la candidatura europea sull’abitare innovativo

Il Comune di Cuneo informa che sono stati prorogati i termini per la presentazione delle Manifestazioni di Interesse relative alla costruzione della candidatura europea nell’ambito del bando European Urban Initiative – Innovative Actions (EUI-IA), dedicata ai temi dell’housing sociale e dell’abitare sostenibile, inclusivo e accessibile.

La nuova scadenza per l’invio delle candidature è fissata alle ore 12 di venerdì 5 giugno 2026.

La proroga intende favorire la più ampia partecipazione possibile di realtà attive e interessate a contribuire alla costruzione di un ecosistema territoriale innovativo sul tema dell’abitare.

Restano invariate le modalità di partecipazione indicate nell’Avviso pubblico disponibile sul sito del Comune di Cuneo.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate tramite PEC all’indirizzo protocollo.comune.cuneo@legalmail.it .