A Cinzano di Santa Vittoria d’Alba è ai nastri di partenza la “Festa di Santa Paola”

La Pro Loco "Cinzano 91" scalda i motori per uno degli appuntamenti più attesi del territorio: dal 4 al 9 giugno, piazza Europa a Cinzano si trasformerà nel fulcro del divertimento, della musica e della grande cucina piemontese per la tradizionale “Festa di Santa Paola”.

L’edizione di quest’anno riveste un’importanza speciale: si festeggia infatti il 25° anniversario della Sagra dell’Agnolotto del Plin. Nelle serate di venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 giugno, i visitatori potranno gustare i piatti della tradizione, dagli agnolotti fatti a regola d'arte alle carni alla griglia.

Il programma è pensato per tutti i gusti La manifestazione non è solo gastronomia, ma un vero e proprio festival multidisciplinare. Musica Live e Show dal ritmo travolgente con la ABCD Band (5 giugno), un tuffo nel passato con il party "Annovanta" (6 giugno), fino al grande finale di martedì 9 giugno, con il concerto tributo a Battisti e Dalla di Fabrizio Piumatti.

Spazio alle scuole, con i saggi del CEM e la "Notte Bianca delle Scuole", oltre al Sunday Party con Tuttafuffa domenica sera. Inoltre presentazioni letterarie con Sandro Campani (5 giugno) ed esibizioni sportive con i Titans (7 giugno). Per tutta la durata dell’evento (da giovedì a lunedì) sarà attivo il Luna Park con ingresso libero e un’area dedicata allo street food con hamburger, patatine e cocktail party.

L’organizzazione ha previsto ogni dettaglio: in caso di maltempo, le cene si terranno al coperto presso la palestra comunale. Data la grande affluenza prevista per il venticinquennale della sagra, la prenotazione è caldamente consigliata.

Per info e prenotazioni: 333 26 03 351 - 338 52 91 410.

L’evento gode del patrocinio della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale, della Provincia di Cuneo e del Comune di Santa Vittoria d'Alba.