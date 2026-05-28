Moretta ospita “Voci d’Europa in Concerto”: cori italiani e stranieri per la rassegna Sergio Chiarlo

Moretta si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti centrali della Rassegna Internazionale di Canto Corale “Sergio Chiarlo”, storico evento musicale in programma da venerdì 5 a domenica 7 giugno. Per un intero fine settimana, cori italiani e stranieri animeranno il territorio con un ricco calendario dedicato alla musica, all’incontro tra culture e alla tradizione corale.

Il momento più atteso per la città sarà sabato 6 giugno alle 21 in piazza Europa, dove andrà in scena “Voci d’Europa in Concerto”. La serata all’aperto riunirà tutte le formazioni partecipanti alla rassegna in un evento pensato come occasione di festa, dialogo e condivisione attraverso il linguaggio universale della musica.

L’iniziativa è organizzata con il contributo del Comune di Moretta e si inserisce nelle celebrazioni per il 51° anniversario del Coro Milanollo di Savigliano, realtà storica del territorio piemontese che da oltre mezzo secolo porta avanti con continuità la diffusione della cultura corale in Italia e all’estero.

«Siamo molto felici di poter portare a Moretta una delle serate principali della rassegna», sottolinea il sindaco Gianni Gatti. «Ospitare cori provenienti da esperienze e Paesi differenti significa offrire alla comunità un momento di grande valore culturale e umano. Piazza Europa diventerà un luogo di incontro tra tradizioni, lingue e sensibilità diverse, unite dal linguaggio universale della musica».

Alla manifestazione parteciperanno il Coro Milanollo di Savigliano, il Coro Misto del Teatro Nazionale dell’Opera e del Balletto di Tirana, il coro romano “Minuscolo Spazio Vocale” e il Coro Giovanile Artemusica di Valperga.

«Questa rassegna rappresenta da sempre molto più di una semplice successione di concerti», spiega Natascia Chiarlo, presidente e direttrice del Coro Milanollo. «È un’occasione di scambio autentico tra persone, culture e tradizioni musicali differenti. Per noi è particolarmente significativo celebrare la nostra attività insieme a cori che condividono la stessa passione e lo stesso desiderio di creare legami attraverso il canto».

Tutti gli appuntamenti della rassegna saranno a ingresso libero con prenotazione.

Programma

Venerdì 5 giugno, ore 21 – Teatro Milanollo, Savigliano: concerto inaugurale “Radici e nuovi orizzonti”.

Sabato 6 giugno, ore 21 – Piazza Europa, Moretta: “Voci d’Europa in Concerto”.

Domenica 7 giugno, ore 11 – Chiesa di San Filippo Neri, Savigliano: Santa Messa con la partecipazione delle corali.

Domenica 7 giugno, ore 12 – Palazzo Comunale di Savigliano: cerimonia ufficiale e scambio dei doni.