Macra, aperitivo al tramonto a Camoglieres tra musica e sapori alpini

Sabato 30 maggio 2026, a partire dalle 18, Borgata Camoglieres a Macra ospiterà l’iniziativa “Aperitivo al tramonto a Camoglieres”, in programma presso la Locanda del Silenzio. Un appuntamento pensato per unire convivialità, paesaggio e valorizzazione del territorio, nel momento in cui il sole scende dietro le vette della Valle Maira.

L’evento proporrà un aperitivo immerso nei colori del tramonto, con prodotti alpini e l’atmosfera rilassante della montagna. Ad accompagnare la serata sarà la musica dal vivo di Sara Bondi, con un repertorio tra classica, jazz e colonne sonore, per rendere l’esperienza ancora più suggestiva.

L’iniziativa nasce come occasione di incontro e socialità, valorizzando la quiete del luogo e l’ospitalità locale. La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione tramite WhatsApp al numero 388.3704339.

L’appuntamento è organizzato dai Comuni di Macra e Celle di Macra, in collaborazione con l’Ecomuseo Alta Valle Maira, la Consulta Giovanile della Valle Maira e l’AFP Azienda Formazione Professionale di Dronero. L’evento rientra nel progetto di rigenerazione culturale e sociale B.R.I.C.A. – Borghi Resilienti di Innovazione Culturale e Ambientale, finanziato con il PNRR nell’ambito del Bando Borghi.



