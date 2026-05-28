Bra, la Biblioteca Arpino celebra l’inclusione culturale con la mostra “Libri per tutti”

La Biblioteca civica “Giovanni Arpino” di Bra si conferma un punto di riferimento per l'inclusione culturale.

La struttura, reduce dal recente successo al Concorso nazionale di editoria tattile “Tocca a te!” di Assisi – dove ha ottenuto la menzione speciale come miglior Fabric Book per il libro in stoffa "Il filo di Bea" –, ospita in queste settimane la mostra itinerante per il decennale della Rete “Libri per tutti”, progetto della Fondazione Paideia sostenuto dalla Regione Piemonte.

Il polo culturale braidese, che aderisce al progetto dal 2023, dopo una prima anteprima al Movicentro in occasione del Salone del Libro, ha allestito l'esposizione all'interno della propria Sala Ragazzi, dove rimarrà aperta al pubblico e visitabile fino al 12 giugno, negli orari di apertura della sezione. Il percorso permette di scoprire il mondo della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) e la nascita dei libri in simboli, pensati per superare le fragilità comunicative e linguistiche.

Parallelamente, la Biblioteca promuove il tradizionale momento di festa che conclude l'anno scolastico e le attività di promozione della lettura prima della pausa estiva.

L’appuntamento è per lunedì 15 giugno, alle ore 17, quando nel cortile della Biblioteca andrà in scena il "gran finale prima dell'estate" con lo spettacolo “Ritrovare il fiore d'oro”, una lettura teatralizzata a cura del Collettivo Scirò.

L'appuntamento è gratuito e dedicato ai bambini dai 2 anni in su e alle loro famiglie.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria, esclusivamente online sul sito www.eventbrite.it (o tramite il codice QR sulla locandina). Info: Città di Bra – Ufficio Biblioteca civica, tel. 0172.413049