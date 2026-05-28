Dogliani accende il Festival della Tv: al via la quindicesima edizione con “Dialoghi Coraggiosi”

L’attesa è finita a Dogliani, dove da venerdì 29 maggio prende il via la quindicesima edizione del Festival della TV, quest’anno dedicata al tema “Dialoghi Coraggiosi”. Per tre giorni il borgo delle Langhe tornerà a essere un palcoscenico nazionale per televisione, radio, giornalismo e nuovi media, in un confronto continuo tra linguaggi, generazioni e visioni diverse.

Quindici anni di festival raccontano una crescita costante: 537 incontri, 1.441 protagonisti della comunicazione, oltre 3,2 milioni di persone raggiunte, 2.500 ore di interventi e 240 ore di dirette radio. Numeri che restituiscono la dimensione di un appuntamento diventato nel tempo un osservatorio privilegiato sul mondo dell’informazione e dell’intrattenimento.

La giornata inaugurale si apre in piazza Umberto I alle 16 con la consegna del Premio FIAT alla Carriera, seguito dall’incontro con Gerry Scotti, protagonista di un dialogo con Alessandra Comazzi. A seguire saliranno sul palco Ilaria D’Amico, Marco Liorni e Urbano Cairo, prima della chiusura affidata al monologo di Aldo Cazzullo, “Francesco il primo italiano”.

Il festival esordisce anche con il nuovo palco di piazza Confraternita, dove si alterneranno incontri dedicati alla musica, all’innovazione, all’economia e ai linguaggi della contemporaneità. Tra gli ospiti di giornata figurano Carlo Massarini, Mariangela Pira, Fabrizio Gifuni e Marianna Aprile, in un programma che intreccia informazione, cultura e racconto civile.

Spazio anche alle famiglie, con l’area kids in piazza Umberto I, realizzata in collaborazione con Ferrero e aperta ogni giorno dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19. Il Festival della TV è organizzato da IL — Idee al Lavoro, in collaborazione con Dogliani Eventi, con la direzione artistica di Federica Mariani, quella organizzativa di Simona Arpellino e la direzione tecnica di Mauro Tunis.