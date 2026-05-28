Ceva, la fotografia racconta il dono: mostra AIDO alla chiesa di Santa Maria

Nell’ambito delle iniziative dedicate alla sensibilizzazione su AIDO e sull’importanza della donazione degli organi, da sabato 30 maggio a mercoledì 3 giugno la chiesa di Santa Maria, in piazza Vittorio Emanuele II a Ceva, ospiterà la mostra fotografica “La via del dono, immagini di solidarietà”.

L’esposizione propone un percorso visivo che, attraverso la fotografia, invita a riflettere sul valore del dono e sulla forza della solidarietà. Le immagini intendono raccontare storie e suggestioni capaci di avvicinare il pubblico a un tema di grande rilevanza sociale e civile.

La mostra sarà visitabile con ingresso libero secondo i seguenti orari: sabato 30 maggio dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, domenica 31 maggio dalle 9.30 alle 12.30, lunedì 1 giugno chiuso, martedì 2 giugno dalle 9.30 alle 12.30 e mercoledì 3 giugno dalle 9 alle 12.

L’iniziativa è promossa da AIDO Piemonte, AIDO Provincia di Cuneo e dal Gruppo intercomunale di Ceva, con il patrocinio del Comune.