Partirà a breve la 17ª edizione delle passeggiate notturne del Roero “Notturni nelle Rocche”

Con l’inizio di Giugno prenderà l’avvio la stagione delle camminate notturne estive nel Roero, e la rassegna dei “Notturni nelle Rocche”, giunta alla 17a edizione.

Un totale di 20 date, proposte dall’Ecomuseo delle Rocche del Roero, in collaborazione con Pro Loco e Associazioni culturali del Roero, che ogni anno lavorano in sinergia per realizzare un’iniziativa che continua ad attrarre pubblico e partecipazione per la commistione di aggregazione e sport, turismo e intrattenimento.

Una formula rodata che si rinnova però ogni anno proponendo nuovi temi ed argomenti: la 17a edizione prenderà il via venerdì 5 giugno a Castellinaldo d’Alba, con la prima passeggiata programmata con l’Associazione Castrum Aynaldi, e la partecipazione dell’illusionista albese Gabriele Rigo, che proporrà al pubblico una breve performance dal titolo “Misteri di Magia”, che inaugurerà idealmente il filo conduttore scelto per l’edizione 2026, e cioè MISTERI, GIALLI E CASI DA RISOLVERE.

La rassegna proseguirà poi a Cisterna d’Asti martedì 9 giugno con una passeggiata organizzata con la giovane Pro Loco di Cisterna, inframezzata dal primo intervento a tema botanico, in cui l’esperto di cultura celtica Efrem Briatore racconterà tutti i misteri dell’Ogam, l’antico alfabeto arboreo celtico.

Le 9 animazioni teatrali 2026 metteranno infatti in scena racconti di paura, misteri, gialli e narrazioni oscure, declinandole in chiave letteraria, goliardica, noir o comica.

Ad alternarsi nelle 9 passeggiate teatrali, alla luce di lumini e torce nel palcoscenico naturale di boschi, castagneti e vigneti saranno: Compagnia teatrale Coincidenze, Compagnia Perla Corsara, Compagnia Teatro di TELA, Compagnia Donchisciottesiamonoi, , Compagnia piccolo Teatro di Bra, Compagnia Il Teatro Delle Dieci, Compagnia Magog. Compagnia Quinta Tinta, l’attore Diego Coscia.

Le restanti 11 camminate saranno inframezzate da approfondimenti a tema botanico, faunistico, storico, letterario, con i migliori narratori, esperti e scrittori del territorio e non solo: da Alessandro Avataneo della Scuola Holden al giovane scrittore Danilo Zagaria, dal naturalista Luca Borio del Museo Eusebio di Alba a Federico Pellegrino dell’Associazione Sideralia, dal divulgatore e podcaster Enrico Di Palma ai poliedrici e nostrani Paolo Tibaldi ed Irene Ciravegna.

Un totale di 20 passeggiate in altrettanti comuni del Roero, su itinerari ogni volta diversi della lunghezza approssimativa di 5 km, previste il martedì e il venerdì dei mesi di giugno, luglio e inizio settembre.

Il ritrovo è sempre fissato alle 20.45, per svolgere le procedure di iscrizione e partire poi alle 21.

Per partecipare alle passeggiate non è prevista la prenotazione, ma è sufficiente essere puntuali al luogo di ritrovo indicato. I percorsi hanno una durata di 2 ore circa compresa l’animazione o l'approfondimento, e terminano con uno spuntino finale, a base di ottime e profumatissime tisane della buonanotte e uno snack a base di frutta o biscotti.

È obbligatorio l’utilizzo di scarpe da trekking ed è anche consigliato avere con sé una torcia. Anche quest’anno si raccomanda ai partecipanti di munirsi di tazza o bicchiere, per evitare l’utilizzo dei bicchieri usa e getta di plastica nel consumo della tisana finale. I cani sono i benvenuti, con obbligo del guinzaglio.

Con quelle di quest’estate le passeggiate proposte in queste 17 edizioni giungono quasi al numero di 340, attraverso itinerari naturalistici sempre diversi: dettaglio che svela il grande potenziale naturalistico del territorio del Roero, vero paradiso per le attività di turismo outdoor, settore su cui l'Ecomuseo delle Rocche del Roero punta fin dalla sua nascita.

I Notturni nelle Rocche sono coordinati dall’Ecomuseo, ma realizzate in sinergia con 30 Pro Loco e Associazioni culturali operanti sul territorio: Acli Valle Rossi, Amici del Castello Alfieri, Amici vecchie moto, Asfodelo, Atletica Pocapaglia, Banca del Tempo Sommariva Bosco, Bel Monteu, Biblioteca Civica di Ceresole d’Alba, Biblioteca Popolare di Govone, CAI sez. di Alba, Castrum Aynaldi, Camminare Lentamente, Canale Ecologia, Centro Culturale San Bernardino, Giù la testa, Il Paese periodico roerino, Gli Amici di Montaldo Roero, Orora, Pro Loco Canale, Pro Loco Cisterna d’Asti, Pro Loco Corneliano, Pro Loco Monticello d’Alba, Pro Loco Piobesi d’Alba, Pro Loco S.Stefano Roero, Pro Loco Vezza d’Alba, SdB #PaesediFiaba, Ripa Nemoris, Sentinelle ecologiche di Montaldo Roero, Valpone in Festa.

L'iniziativa è realizzata con il contributo della Fondazione CRC.

Per tutti i dettagli si può fare riferimento al sito internet dell’Ecomuseo delle Rocche del Roero (www.ecomuseodellerocche.it) e al suo ufficio turistico (tel. 0173-976181).