Crissolo, nuovo parcheggio e area elisoccorso: in corso i lavori di riqualificazione

A Crissolo sono in corso lavori per la riqualificazione di alcuni spazi pubblici. Gli interventi, che procedono speditamente favoriti dal periodo di bel tempo, riguardano la realizzazione di un nuovo parcheggio in località Fenogli e la nuova area di atterraggio per l’elisoccorso nei pressi del depuratore, a valle dell’abitato.

Il parcheggio in località Fenogli era stato da tempo richiesto dai proprietari delle abitazioni della borgata e l’allestimento della nuova area di atterraggio per elicotteri, dotata di illuminazione notturna, permetterà di realizzare interventi di emergenza anche in orari serali e notturni e consentirà di liberare l’attuale area destinata all’elisoccorso, di cui da tempo si conoscono le criticità derivanti dall’essere troppo vicina ad alcune abitazioni del concentrico.

"Si tratta di due interventi concreti, attesi e utili per migliorare i servizi del paese – dichiara il sindaco Fabrizio Re –. Il nuovo parcheggio risponde a una necessità segnalata da tempo in località Fenogli, mentre la nuova area per l’elisoccorso è un ulteriore passo importante per la sicurezza e per una migliore organizzazione degli spazi pubblici. Il meteo ha rallentato l’avanzamento dei cantieri, ma ora le condizioni consentono di procedere con maggiore continuità".

Il costo complessivo dell’opera è di 140.000 euro. La copertura finanziaria è garantita per 120.584,17 euro da un contributo regionale relativo alle Aree territoriali omogenee. Crissolo rientra nell’Area territoriale omogenea “Terre del Monviso”. La restante quota, pari a 19.415,83 euro, è coperta con fondi propri del Comune. I lavori sono stati affidati alla ditta Edilscavi di Mattio G. & C. di Paesana e sono iniziati nel novembre scorso: dopo l’avvio formale, le condizioni meteorologiche dell’inverno e il prolungato maltempo anche in primavera non hanno consentito di procedere con continuità. In questi giorni, grazie al bel tempo, i cantieri hanno potuto riprendere con maggiore regolarità. Salvo ulteriori rallentamenti legati alle condizioni meteorologiche, la conclusione dei lavori è prevista orientativamente entro il prossimo mese di ottobre.