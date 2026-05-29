Tunnel di Tenda: per il ponte del 2 Giugno transito esteso fino alle ore 23

Come anticipato ieri dal nostro giornale, la Commissione Intergovernativa Italia-Francia ha deliberato la modifica degli orari di transito all’interno del tunnel di Tenda durante il ponte del 2 Giugno.

Al fine di favorire gli spostamenti, a partire da sabato 30 maggio e fino a martedì 2 giugno compreso il transito all’interno del tunnel sarà esteso fino alle ore 23:00.

Nel dettaglio, sabato 30, domenica 31 maggio e martedì 2 giugno (festività italiana) il tunnel di Tenda sarà aperto nella fascia oraria continuativa 6:00 – 23:00.

Lunedì 1° giugno il tunnel sarà aperto nelle due fasce orarie 6:00 – 8:00 e 18:00 – 23:00.

A partire da mercoledì 3 giugno gli orari di transito torneranno a essere regolati secondo la recente configurazione che prevede dal lunedì al venerdì compreso tunnel aperto al traffico nelle due fasce orarie giornaliere 6:00 – 8:00 e 18:00 – 21:00 mentre il sabato, la domenica e durante i giorni festivi italiani apertura continuativa dalle 6:00 alle 21:00.

ROBALDO RINGRAZIA MINISTERO E ANAS

"Da Ministero e Anas è giunta risposta positiva alla nostra richiesta di estensione della fascia serale di apertura dalle 21 alle 23 anche per la giornata di lunedì 1° giugno che, pur non essendo festiva, ricade nel mezzo di un lungo fine settimana festivo – dichiara il presidente della Provincia Luca Robaldo, coordinatore del Comitato di Monitoraggio –. Siamo grati al dottor Puja del Ministero per il consueto ascolto che riserva al Comitato di Monitoraggio e al sindaco di Limone Piemonte, Massimo Riberi, per il suo costante lavoro. A riguardo, infine, della manifestazione che si svolgerà domenica 31 maggio in territorio francese desideriamo comunicare che gli enti locali italiani non sono stati coinvolti e non sostengono le ragioni della manifestazione".