Incidente sulla Statale 28 a Imperia: ripristinata la circolazione in entrambe le direzioni

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 08.58 : I lavori di rimozione dei mezzi sono terminati e la strada è stata ripaerta. La circolazione è tornata normale in entrambe le direzioni.

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Disagi alla circolazione per chi in queste ore si sta recando in Liguria, magari per trascorrere il lungo ponte del 2 giugno nel Ponente, oppure semplicemente per motivi di lavoro.

A causa di un incidente stradale è stata temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 28 “del Colle di Nava” all’altezza di Imperia, precisamente al chilometro 138,400 in via Nazionale

Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe perso autonomamente il controllo del mezzo, andando a schiantarsi violentemente contro il muraglione. Illeso il guidatore, mentre la passeggera, una giovane di 23 anni, è rimasta incastrata nell’abitacolo, impossibilitata ad aprire la portiera dopo l’impatto.

Per liberarla si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per consentire ai sanitari di prestare le prime cure alla ragazza. La giovane ha riportato un taglio sul cranio ed è stata successivamente trasportata in codice giallo, di media gravità, all’ospedale da un’ambulanza della Croce Rossa di Imperia.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine, impegnate nella gestione della viabilità e nelle operazioni necessarie a ripristinare il normale flusso del traffico nel più breve tempo possibile.

Si raccomanda agli automobilisti diretti verso il Ponente ligure di prestare attenzione, informarsi sulla situazione del traffico prima di mettersi in viaggio e, se possibile, valutare percorsi alternativi.