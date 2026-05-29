Sciopero nazionale delle ferrovie, possibili cancellazioni sulla Cuneo-Ventimiglia

È in corso dalle 21 di giovedì 28 maggio lo sciopero nazionale delle categorie pubbliche e private del settore ferroviario, che proseguirà fino alle 21 di oggi, venerdì 29 maggio.

A segnalarlo è l’Osservatorio Ferrovia del Tenda, che ha diffuso le previsioni sulla circolazione dei treni lungo la linea Cuneo-Ventimiglia e sulla tratta Fossano-Limone.

Durante lo sciopero, i treni possono subire cancellazioni o variazioni. Restano garantite le fasce protette previste nei giorni feriali, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Per quanto riguarda la relazione Cuneo-Ventimiglia, alcune corse saranno garantite solo parzialmente, mentre altre potrebbero essere cancellate sull’intero percorso. In particolare:

il treno 22952 Ventimiglia-Cuneo delle 6.18 è garantito da Limone a Cuneo, con possibile cancellazione tra Ventimiglia e Limone;

il 22955 Cuneo-Ventimiglia delle 6.41 è garantito da Cuneo a Limone, con possibile cancellazione nella tratta internazionale;

il 22953 delle 8.41 e il 22956 delle 10.39 potrebbero essere cancellati;

a rischio cancellazione anche i treni 22959 delle 14.41 e 22957 delle 17.15;

il 22958 Ventimiglia-Cuneo delle 16.20 è garantito da Limone a Cuneo;

il 22964 delle 18.49 potrebbe essere cancellato sull’intero percorso.

Possibili variazioni e cancellazioni anche sulla relazione Fossano-Limone. Tra i treni garantiti figurano, tra gli altri, il 11211 Cuneo-Limone delle 5.50, il 11213 Fossano-Limone delle 7.25, il 11234 Limone-Fossano delle 17.32 e il 11239 Cuneo-Limone delle 18.41.

L’Osservatorio Ferrovia del Tenda invita i viaggiatori a verificare lo stato del proprio treno prima della partenza attraverso i canali ufficiali di Trenitalia.