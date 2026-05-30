Una giornata verde con il Liceo Soleri Bertoni: tre classi in montagna con il CAI Saluzzo

Giovedì 28 maggio il settore giovanile del Cai di Saluzzo ha aperto le porte della montagna agli studenti del Liceo Soleri Bertoni per una giornata verde dedicata a sport, natura e conoscenza geologica e storica della montagna.

L’iniziativa è nata con la collaborazione tra il Cai e l’insegnante prof. Filippo Folco, docente dell’istituto, attento a portare i ragazzi fuori dall’Istituto per far vivere la montagna in sicurezza, rispetto e consapevolezza ambientale.

Protagonisti della giornata sono stati gli studenti delle classi 3LB,3DB e 3EB. Accompagnati dai volontari della Sezione guidati da Franco Galliano, hanno affrontato uno dei percorsi più belli della provincia di Cuneo: la salita al rifugio Valasco in valle Gesso. La giornata ha visto l’alternarsi di cammino e momenti didattici: riconoscimento della flora e della fauna, nozioni storiche e regole del corretto comportamento in ambiente alpino.

Si ringraziano la dirigente dottoressa Alessandra Tugnoli per aver permesso l’iniziativa, i docenti accompagnatori prof.ri Alessandro Olivero e Manuela Tosello e i volontari del Cai Saluzzo per la gestione della giornata.