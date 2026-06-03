Addio al professor Giovanni Mamino, già docente di applicazioni tecniche alle medie di Cuneo

Lutto a Mondovì per la scomparsa del professor Giovanni Mamino, che si è spento all’età di 90 anni.

Storico docente di applicazioni tecniche, aveva insegnato per molti anni nelle scuole medie di Cuneo, in via Sobrero.

Originario di Breolungi, era una presenza costante nel rione Piazza, dove viveva e dove amava trascorrere il tempo seduto sulle panchine di piazza Maggiore.

Prima nonno e poi bisnonno orgoglioso delle due pronipotine Olivia e Lisa, aveva una profonda passione per l’insegnamento che ha trasmesso anche ai figli Daniela, che oggi insegna musica nella stessa scuola cuneese di via Sobrero e al figlio Rudy, docente all’Istituto “Giolitti Bellisario”, diretto dalla professoressa Donatella Garello, dove da anni porta avanti progetti dedicati agli studenti e all’inclusione, tra cui il recente laboratorio “Lavanderia Senza Macchia”, che ha restituito nuova vita a un locale in via Vico.

Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle 20 nel Duomo di Piazza dove domani, giovedì 4 giugno alle 14, si svolgeranno i funerali.