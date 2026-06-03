Fossano: all’Auditorium Calvino – Paglieri il “Concerto della Repubblica”

Ieri sera, martedì 2 giugno, un buon pubblico, nonostante le condizioni meteo incerte, ha assistito a Fossano al concerto dedicato alla preziosa ricorrenza degli 80 anni della Repubblica Italiana.

L’evento, ospitato sul palco dell’Auditorium Calvino – Paglieri dalla Fondazione Fossano Musica, è stato organizzato dal Comune e gli applauditi brani sono stati eseguiti della Filarmonica Arrigo Boito.

L’apertura è stata celebrata con l’inno di Mameli, poi il presidente Antonio Miglio ha offerto il suo saluto, insieme a quelli del sindaco Dario Tallone, della vice Donatella Rattalino e del presidente del Consiglio comunale Simona Giaccardi. In platea, presenti anche gli assessori Gianfranco Dogliani e Giacomo Pellegrino, con la consigliera Mirella Brizio. Tra le altre autorità il luogotenente Pietro Canu e il comandante del 32° Reggimento Genio Guastatori Silvestro Cittadino, nonché il presidente della Fondazione CRF Casssa di Risparmio di Fossano Giancarlo Fruttero, insieme all’ Ascom, alla Protezione civile e varie rappresentanze.

Il concerto si è aperto con un medley mambo, poi il via al brano della marcia militare dell’esercito italiano “4 maggio” e “La Malagueña”.

Nel repertorio spazio anche per “La Vita è bella” di Nicola Piovani, “Libertango”, “Washington Post”, i medley di “Voci di Donne” e di vari successi della canzone italiana, nonché il brano “Rhapsody in blue” di George Gershwin.

La chiusura ha dato spazio a due “bis” e nuovamente all’ Inno di Mameli.

Il sindaco Tallone ha illustrato il valore del 2 giugno: “Celebriamo un passaggio storico per il nostro Paese: l'ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica. Una giornata di memoria, di orgoglio e di profonda riflessione sui valori di libertà, democrazia e unione che i nostri padri e le nostre madri costituenti ci hanno consegnato. Essere comunità significa custodire questi valori ogni giorno, lavorando insieme per il bene comune, nel rispetto delle istituzioni e di ciascun cittadino. E Fossano è fiera di fare la sua parte, forte della sua storia e del suo spirito di solidarietà”.

Il primo cittadino si è anche pronunciato ovviamente sul Concerto della Repubblica: “È stato un momento particolarmente emozionante, un grande momento di musica e condivisione nell’Auditorium Calvino. L'evento è organizzato in preziosa collaborazione con la Filarmonica ‘Arrigo Boito’ e la Fondazione Fossano Musica, che ringrazio per lo straordinario impegno e la qualità che portano da sempre nella nostra città”.