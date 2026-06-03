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Fossano: all’Auditorium Calvino – Paglieri il “Concerto della Repubblica”
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Attualità | 03 giugno 2026, 11:20

Fossano: all’Auditorium Calvino – Paglieri il “Concerto della Repubblica”

Ricco il repertorio proposto dalla Filarmonica Arrigo Boito, in collaborazione con la Fondazione Fossano Musica. Un appuntamento fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, malgrado le condizioni meteo incerte

Ieri sera, martedì 2 giugno, un buon pubblico, nonostante le condizioni meteo incerte, ha assistito a Fossano al concerto dedicato alla preziosa ricorrenza degli 80 anni della Repubblica Italiana

L’evento, ospitato sul palco dell’Auditorium Calvino – Paglieri dalla Fondazione Fossano Musica, è stato organizzato dal Comune e gli applauditi brani sono stati eseguiti della Filarmonica Arrigo Boito.

L’apertura è stata celebrata con l’inno di Mameli, poi  il presidente Antonio Miglio ha offerto il suo saluto, insieme a quelli del sindaco Dario Tallone, della vice Donatella Rattalino e del presidente del Consiglio comunale Simona Giaccardi. In platea, presenti anche gli assessori Gianfranco Dogliani e Giacomo Pellegrino, con la consigliera Mirella Brizio. Tra le altre autorità il luogotenente Pietro Canu e il comandante del 32° Reggimento Genio Guastatori Silvestro Cittadino, nonché il presidente della Fondazione CRF Casssa di Risparmio di Fossano Giancarlo Fruttero, insieme all’ Ascom, alla Protezione civile e varie rappresentanze.

Il concerto si è aperto con un medley mambo, poi il via al brano della marcia militare dell’esercito italiano “4 maggio” e  “La Malagueña”.

Nel repertorio spazio anche per “La Vita è bella” di Nicola Piovani, “Libertango”, “Washington Post”, i medley di “Voci di Donne” e di vari successi della canzone italiana, nonché il brano “Rhapsody in blue” di George Gershwin.

La chiusura ha dato spazio a due “bis” e nuovamente all’ Inno di Mameli.

Il sindaco Tallone ha illustrato il valore del 2 giugno: “Celebriamo un passaggio storico per il nostro Paese: l'ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica. Una giornata di memoria, di orgoglio e di profonda riflessione sui valori di libertà, democrazia e unione che i nostri padri e le nostre madri costituenti ci hanno consegnato. Essere comunità significa custodire questi valori ogni giorno, lavorando insieme per il bene comune, nel rispetto delle istituzioni e di ciascun cittadino. E Fossano è fiera di fare la sua parte, forte della sua storia e del suo spirito di solidarietà”. 

Il primo cittadino si è anche pronunciato ovviamente sul Concerto della Repubblica: “È stato un momento particolarmente emozionante, un grande momento di musica e condivisione nell’Auditorium Calvino. L'evento è organizzato in preziosa collaborazione con la Filarmonica ‘Arrigo Boito’ e la Fondazione Fossano Musica, che ringrazio per lo straordinario impegno e la qualità che portano da sempre nella nostra città”.

Cristiano Sabre

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