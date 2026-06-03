Savigliano, il 5 giugno la Giornata Mondiale dell’Ambiente al parco “Mario Re Cit”

Nella mattinata di venerdì 5 giugno, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, che ricorre ogni anno proprio in tale data, è in programma un evento nel parco “Mario Re Cit”, già da alcuni anni oggetto di interventi di promozione della biodiversità.

L'appuntamento è organizzato dall’Amministrazione comunale, dal Circolo Amici della Sanità e dal Centro di Turismo Escursionistico di Savigliano, nell’ambito delle azioni di sensibilizzazione del territorio legate all’iniziativa “+ API 2025 – Oasi fiorite per la biodiversità”, promossa da Filiera Futura, realizzata con il contributo della Fondazione Crc e in collaborazione con Fondazione Agrion.

Dalle 9.30 alle 11.30, il parco ospiterà attività realizzate da un accompagnatore naturalistico e da due apicoltori saviglianesi particolarmente legati al sentiero Tortone e al parco Re Cit: Stefano Cugno e Elio Galleano.

La partecipazione agli eventi è gratuita e libera per tutti. Ci saranno anche alcune classi delle scuole saviglianesi.

«Si parlerà di biodiversità, di storie di fiume, di Mario Re Cit, del fantastico mondo delle api – spiegano gli organizzatori –. A tutti i partecipanti, grazie al Circolo Amici della Sanità, sarà offerto uno spuntino con pane dl’Alvà di Savigliano De.Co., burro e miele. Un'occasione per ricordare pezzi di storia saviglianese e per apprezzare ed amare un luogo vissuto da sempre del nostro territorio».

Per informazioni, contattare il Centro di Turismo Escursionistico di Savigliano al 340.9009991

Il parco Re Cit è raggiungibile in quindici minuti dal parco Graneris in direzione piscina comunale. Attraversato il ponte sul Maira basta imboccare la pista ciclabile della antica strada che conduce alla Sanità e, appena superato il passaggio a livello, svoltare a sinistra lungo la sterrata che costeggia i binari ferroviari.



