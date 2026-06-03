Il Centro di Aiuto alla Vita di Savigliano compie 30 anni: sabato 13 giugno la festa in piazza

Trent'anni di Centro di Aiuto alla Vita (Cav) a Savigliano. Un traguardo che l’associazione caritativa in aiuto delle mamme in attesa di un bimbo e con figli piccoli in famiglia intende festeggiare a dovere, ripercorrendo i suoi momenti più significativi.

Savigliano aprì infatti le proprie porte per la prima volta nel 1996, diventando un punto di riferimento prezioso, discreto, ma sempre presente. Ispirato a quei valori che riconoscono la vita umana con bene indisponibile e prezioso, da tutelare sempre e che riconoscono in ciascun bambino un dono che la comunità ha il dovere di accogliere e proteggere.

Un traguardo prezioso che l’attuale direttivo ha deciso di festeggiare con un grande evento aperto a tutta la comunità in programma sabato 13 giugno, a partire dalle 17.30, presso l’ala polifunzionale di Savigliano.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del presidente Maria Luisa Gibelli, del vice presidente della Regione Piemonte Maurizio Marrone, del presidente regionale Federvi.Pa. Claudio Larocca e del sindaco di Savigliano Antonello Portera, oltre alle testimonianze dei presidenti che hanno scandito questi primi trent’anni di attività.

A partire dalle 19, grazie alla collaborazione del Cnos Fap di Savigliano, una pizza lunga 30 metri offerta a tutti presenti aprirà la seconda parte dell’evento che si concluderà con lo spettacolo “Insieme per la Vita” (dalle 20.45) a cura di Once Upon a Choir e Danza in fascia di Emilia Viviani.

“Nel solco tracciato da Carlo Casini e dal Movimento per la Vita Italiano, in questi 30 anni il nostro Cav è stata una presenza costante nella città di Savigliano grazie al lavoro silenzioso di tanti presidenti e volontari che hanno sempre messo al centro l’attenzione nei confronti della donna, del suo bambino e delle famiglie – le parole del presidente Maria Luisa Gibelli –. Per me è un privilegio poter tagliare questo traguardo ricoprendo il ruolo di presidente, ma vorrei mettere in luce in particolare il lavoro dei miei predecessori e in generale di tutte le persone che in questi 30 anni hanno dedicato il proprio tempo a questa associazione. Grazie, infine, anche a tutti i benefattori che hanno sempre creduto nel nostro impegno e ci hanno permesso di aiutare tante mamme a vivere con gioia l’arrivo di un bambino".

Alla serata sono attesi i rappresentanti degli altri Cav del territorio, ma anche delle tante associazioni con cui il Cav, in questi anni, ha intessuto preziose relazioni e collaborazioni nella gestione.

"Il nostro invito è rivolto all’intera comunità perché vorremmo che questa nostra festa diventasse una festa per tutti – conclude il presidente –. Colgo, infine, questa occasione per ringraziare sin da ora il Comune di Savigliano, il Csv, la Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, il Cnos-Fap e il fotografo Lino, oltre a tutti gli altri sponsor che sono al nostro fianco in occasione degli eventi che promuoviamo durante l’anno".

I volontari del CAV vi aspettano numerosi per spegnere le prime 30 candeline di questa splendida storia che è un inno alla vita.

L’ultimo recente appuntamento del Cav si è svolto, prima di questa grande festa, lo scorso 16 maggio, con l’undicesimo concorso riservato ai bimbi della scuola dell’infanzia, dal titolo “Prima i bambini”.

In giuria per l’occasione, a premiare la qualità dei loro spettacoli, figuravano la conduttrice televisiva Ilaria Salzotto; il musicista Marco Piccinini; l’educatrice della ludoteca di Savigliano Luisa Colapinto, la volontaria Cav Carmen Montaquila, l’educatrice professionale Marina Vinais e le alunne della quinta elementare Maria e Chiara, alunne della quinta elementare. Per l’infanzia hanno partecipato al concorso 6 scuole: tre di Savigliano Gullino, Sacra Famiglia, Santa Maria della Pieve di Savigliano, la Borrone di Cavallermaggiore, Ribotta di Racconigi e Santa Maria del Bambin Gesù di Marene.

Le esibizioni, intervallate dai giochi del Mago Alby hanno riscosso un ottimo successo. L’evento si è svolto grazie al patrocinio del Comune di Savigliano e al supporto del Centro servizi volontariato, degli sponsor e della Croce Rossa locale.

