mercoledì 03 giugno
Bra, il 12 giugno presidio cittadino per la pace
Bra, il 12 giugno presidio cittadino per la pace
Leggi le ultime di: Solidarietà
 / Solidarietà

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Solidarietà | 03 giugno 2026, 12:23

Bra, il 12 giugno presidio cittadino per la pace

Appuntamento dalle 18 alle 19 in via Cavour

Bra, il 12 giugno presidio cittadino per la pace

La Rete cuneese per la Palestina organizza venerdì 12 giugno dalle 18 alle 19 un presidio in via Cavour a Bra per la Pace.

"Noi continueremo a mobilitarci, con parole musica e condivisione, scrivono gli organizzatori. Rifiutiamo la logica del riarmo e del profitto bellico che trasforma la guerra in un mercato e la morte in un affare. Il riarmo alimenta tensioni internazionali, legittima la repressione interna, sottrae risorse essenziali alla società ed al welfare. Ogni euro speso in armi è un euro sottratto alla sanità, all’istruzione, al sostegno al reddito ed alla difesa dell’ambiente".

"La narrazione che passa dai mezzi di informazione, tranne rarissime eccezioni, è sempre più filosionista e lontana dalla realtà dei fatti. Crediamo sia importante diffondere le voci di coloro che vivono questa tragedia in prima persona.Il regime libico continua a trattenere illegalmente due persone italiane della delegazione della Global Sumud Land Convoy, Domenico Centrone e Leonarda “Dina” Alberizia, che tentavano di raggiungere Gaza via terra. Chiediamo che il Governo Italiano attui tutte le vie diplomatiche per il loro rilascio immediato".


 

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium