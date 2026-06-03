mercoledì 03 giugno
BASKET / Pallacanestro Farigliano: Juniores a un passo dalla finale regionale
BASKET / Pallacanestro Farigliano: Juniores a un passo dalla finale regionale
Leggi le ultime di: Sport
 / Sport

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sport | 03 giugno 2026, 11:48

BASKET / Pallacanestro Farigliano: Juniores a un passo dalla finale regionale

Doppia pesante vittoria per la formazione fariglianese

BASKET / Pallacanestro Farigliano: Juniores a un passo dalla finale regionale

Settimana intensa e ricca di soddisfazioni per la formazione Juniores della Pallacanestro Farigliano, impegnata in un doppio turno della fase regionale CSI. Mercoledì i fariglianesi hanno ospitato la seconda classificata del girone di Torino (vincendo 81 a 54 sui Sunday Hoop), mentre sabato sono scesi in campo in trasferta contro la seconda forza del girone di Alessandria. 

In entrambe le occasioni la PF ha offerto prestazioni convincenti, imponendosi con autorità e dimostrando grande determinazione nel perseguire l'obiettivo stagionale. Le due vittorie avvicinano infatti la squadra alla finale regionale, in programma il prossimo 6 giugno a Valenza.

PF. Alberione, Manera, Pecchenino, Barberis, Capellaro, Viara, Zoppi, Sarotto, Sappa. All. Casetta, Alberione.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium