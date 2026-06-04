A Villa Tornaforte Aragno il forum Humanites dedica un incontro a Lampedusa e al Mediterraneo

Il Mediterraneo come spazio di incontro, ma anche come linea di confine. Sarà questo il tema al centro dell’appuntamento in programma venerdì 5 giugno alle 17.30 a Villa Tornaforte Aragno, dove il forum Humanites proporrà l’incontro “Rotte di medio mare: mare che unisce, mare che separa, mare confine”.

Protagonisti del dialogo saranno l’antropologo Dionigi Albera, dell’Università di Aix-en-Provence, e Fredo Valla, chiamati a confrontarsi su Lampedusa e sul ruolo simbolico e storico del Mediterraneo. L’iniziativa porta al centro dell’attenzione il mare come luogo di passaggio, di scambio e di relazione, ma anche come spazio segnato da divisioni e attraversamenti.

L’appuntamento si inserisce nel percorso di approfondimento promosso da Humanites Forum, che a Cuneo propone momenti di riflessione su temi culturali e sociali di attualità. La cornice di Villa Tornaforte Aragno farà da sfondo a un confronto che punta a coinvolgere un pubblico interessato ai grandi temi del presente letti attraverso la storia, l’antropologia e la cultura.