Moretta, AgenForm inaugura il nuovo caseificio didattico: un centro d'eccellenza per la formazione lattiero-casearia

Giovedì 11 giugno la sede AgenForm di Moretta inaugurerà ufficialmente il nuovo caseificio didattico realizzato nell'ambito del progetto europeo ALCOTRA TransFormation, aprendo una nuova fase per la formazione lattiero-casearia e agroalimentare dei territori alpini transfrontalieri.

In qualità di capofila del progetto, AgenForm Moretta ha realizzato, accanto allo storico edificio della Scuola Lattiero Casearia, una struttura all'avanguardia concepita come centro d'eccellenza per la formazione, la sperimentazione e l'innovazione nel settore lattiero-caseario.

La posa della prima pietra risale al 24 ottobre 2024. A poco più di un anno e mezzo dall'avvio del cantiere, il nuovo caseificio è stato completato e consegnato dall'impresa Opera Srl di Savigliano insieme alle aziende coinvolte nella realizzazione degli impianti tecnologici.

La struttura comprende un laboratorio di caseificazione di 140 metri quadrati affiancato da un'aula didattica di 50 metri quadrati, predisposta per attività formative sia in presenza sia a distanza. Gli spazi e le attrezzature consentono di ospitare gruppi di 15-20 partecipanti, garantendo elevati standard di sicurezza e un forte livello di interazione durante le attività pratiche.

L'aula è collegata direttamente al laboratorio e separata da un'ampia parete vetrata che consente di seguire in tempo reale tutte le fasi della lavorazione senza accedere all'area produttiva. Completano la struttura un locale tecnico-magazzino di 75 metri quadrati, un'area esterna di circa 100 metri quadrati dedicata alle operazioni di carico e scarico e un impianto fotovoltaico da circa 30 kW con sistema di accumulo, a conferma dell'attenzione riservata alla sostenibilità ambientale. L’edificio comprende inoltre bagni, spogliatoi, e un secondo piano con un'altra aula e locali uffici.

Con questa realizzazione AgenForm Moretta rafforza il proprio ruolo di riferimento per la formazione lattiero-casearia alpina e consolida la propria presenza nella rete internazionale creata da TransFormation, dedicata alla formazione dei giovani e degli operatori dei territori alpini italiani e francesi nei settori della trasformazione del latte e delle produzioni agroalimentari.

Il progetto, finanziato all’interno del Programma di cooperazione territoriale transfrontaliera Interreg VI-A Italia-Francia ALCOTRA 2021 – 2027, prevede la realizzazione di infrastrutture fisiche e digitali, nuovi spazi per l'apprendimento e la sperimentazione, oltre a sistemi tecnologici avanzati capaci di favorire attività formative condivise e percorsi di e-learning ad alta interattività tra partner italiani e francesi.

TransFormation coinvolge la provincia di Cuneo con AgenForm e il Comune di Moretta, il Dipartimento delle Alpi dell'Alta Provenza (Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra) con Actalia e la Maison Régionale de l’Élevage e l'Alta Savoia (Regione Auvergne-Rhône-Alpes) con le scuole ENILV di La Roche-sur-Foron e EPLEFPA di Contamine-sur-Arve, con l'obiettivo di rafforzare la formazione professionale nei territori transfrontalieri attraverso una progettazione condivisa e sinergica tra enti e istituti specializzati.

L'intero progetto TransFormation, di cui AgenForm è uno dei beneficiari, è finanziato con un budget complessivo di oltre 2,2 milioni di euro.

Alla cerimonia inaugurale, cui seguirà la visita alla nuova struttura, interverranno il presidente di AgenForm Tommaso Mario Abrate e il direttore Giancarlo Arneodo.