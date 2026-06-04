Al Castello della Manta terzo appuntamento con le visite agli ambienti cinquecenteschi

Proseguono gli appuntamenti con “Aperti per Restauro”, l’iniziativa prevista in seno al progetto Interreg ALCOTRA n. 20119 “SavoiaExperience. Un circuito turistico e culturale nel cuore dell’Europa” che permette ai visitatori di conoscere le attività di conservazione sui beni presenti lungo il circuito transfrontaliero.

Sabato 6 giugno il Castello della Manta aprirà le sue porte per il terzo appuntamento con gli “Ambienti cinquecenteschi”. Al primo piano del Castello, nella manica cinquecentesca voluta da Michele Antonio Saluzzo della Manta, gli spazi di rappresentanza ritrovano il loro antico splendore grazie a un articolato cantiere di indagine e di restauro, supportato da studi mirati sulle architetture e sulle decorazioni.

Un’occasione preziosa per scoprire come è mutato l’aspetto di questi luoghi attraverso i secoli e per riflettere sulla cultura della famiglia in rapporto ai Savoia, guidati dagli esperti direttamente coinvolti nel progetto.



I turni di visita saranno alle ore 11:00; 12:00; 15:00; 16:00

Gli appuntamenti sono gratuiti e prevedono l’ingresso all’appuntamento, ma non la visita guidata al Castello. Per chi vuole visitare il Castello, è possibile acquistare il biglietto dedicato.

Ogni turno di visita è riservato a un numero massimo di 20 partecipanti.

I lavori di restauro e conservazione sono finanziati dal programma INTERREG VI-A FRANCIA-ITALIA ALCOTRA 2021-2027.