Al via “Chitarre d’Estate”: a Demonte la musica d’insieme diventa gioco e libertà

La musica prende forma quando le persone si incontrano. È questo lo spirito da cui nasce “Chitarre d’Estate”, il nuovo corso di musica d’insieme organizzato dall’Associazione Culturale Prismadanza e condotto dal musicista e docente Riccardo Garello.

Il progetto si propone come un laboratorio breve ma densissimo di energia, pensato per chiunque voglia uscire dagli schemi tradizionali, sperimentare e lasciarsi sorprendere dal suono. Un'esperienza collettiva che martedì 30 giugno si concluderà con una piccola restituzione finale, un momento speciale in cui i partecipanti potranno condividere con il pubblico i frutti del percorso e l'energia creata insieme.

Il fulcro di “Chitarre d’Estate” sarà l’improvvisazione, intesa come uno spazio sicuro in cui esplorare ritmi, timbri e idee senza il timore del giudizio. Attraverso attività dinamiche e momenti di creazione condivisa, i partecipanti potranno sviluppare la propria voce musicale, affinare l’ascolto reciproco e scoprire come la creatività possa crescere in modo del tutto naturale all’interno del gruppo.“La musica d’insieme non è solo una questione di note o di tecnica, ma è gioco e relazione”, spiegano gli organizzatori.

Il laboratorio si articolerà in quattro incontri pomeridiani, dalle 17:00 alle 19:30, nelle seguenti date: lunedì 15 giugno, lunedì 22 giugno, lunedì 29 giugno, martedì 30 giugno (Incontro conclusivo con restituzione finale).

Gli incontri si terranno nella splendida cornice verde del Parco Borelli di Demonte. In caso di maltempo, le attività (compreso il momento finale) sono garantite e si svolgeranno al coperto nei locali della Biblioteca comunale, grazie alla collaborazione con L’Unione Montana. Per info: 3348846638



