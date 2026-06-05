Dronero primo nella classifica dei Comuni Sostenibili della Provincia di Cuneo

Il Comune di Dronero ha conquistato il primo posto nella classifica dei Comuni Sostenibili della Provincia di Cuneo, il riconoscimento assegnato nell'ambito dell'EXPO della Sostenibilità 2026, giunto alla sua quarta edizione. La cerimonia conclusiva si è tenuta il 30 maggio 2026 a Cuneo, alla presenza di istituzioni, enti e comunità locali della Provincia.

Il progetto MOS.ECO ha ricevuto 93 punti su 100, il punteggio più alto tra tutti i candidati. La commissione ha applicato una scala di valutazione articolata su cinque criteri: impatto ambientale misurabile, benefici integrati, partecipazione e valore sociale, innovazione e replicabilità, proporzionalità territoriale. MOS.ECO ha ottenuto il punteggio massimo su due criteri: partecipazione e valore sociale (20/20) e benefici ESG e co-benefici (20/20).

Nella motivazione ufficiale, la giuria descrive MOS.ECO come "il progetto più completo sotto il profilo strategico", capace di "trasformare u