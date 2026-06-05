“Prendiamoci cura del sollievo”: a Cuneo una serata tra informazione, testimonianze e solidarietà

Abitare il presente, proteggere la dignità, accendere una luce di speranza e sollievo laddove la medicina tradizionale deve passare il testimone, su questo tema l’ADAS invita a partecipare a un incontro unico nel suo genere, intitolato: "Prendiamoci Cura del Sollievo", nato con il preciso obiettivo di fare luce sul tema delle cure palliative e raccogliere fondi per sostenere i progetti dell’associazione sul territorio.

L'appuntamento si terrà mercoledì 10 Giugno alle ore 20:30 a Cuneo presso la sede Adas in Corso Giovanni XXIII, 19 (Rondò Garibaldi).

L’evento si rivolge in modo particolare a quella fascia di cittadini che oggi si trova più che mai a ricoprire un ruolo centrale nelle dinamiche familiari: figli che si prendono cura di genitori anziani, professionisti, e persone attente al futuro del welfare locale. Un target sensibile, consapevole del valore del tempo e della dignità, e capace di fare la differenza attraverso il sostegno concreto.

La serata romperà gli schemi della classica conferenza medica, proponendo un vero e proprio percorso alternativo e coinvolgente.

Oltre all’intervento del Dott. Danilo Verra, stimato medico palliativista, che guiderà il pubblico alla scoperta delle cure palliative del futuro, smentendo falsi miti e spiegando con chiarezza e calore perché la terapia del sollievo sarà sempre più essenziale per la nostra società, sul palco saliranno Davide Bonino e Eliana Brizio, volontaria TedX Cuneo, che offrirà uno speech intenso basato sulla sua esperienza diretta di infermiera, portando il pubblico all'interno della quotidianità della cura. Mentre Daniela Ghio Menardo, co-fondatrice e colonna storica di ADAS, racconterà la nascita dell'associazione attraverso gli occhi, le difficoltà e le storie straordinarie di chi è stato in prima linea fin dall'inizio.

Il momento centrale e più atteso della serata sarà la performance “INSPIRARE IL MONDO” che vedrà protagonisti Elisa Dani, voce narrante, che sul ritmo e le rime del Rapper Pepe Nocciola leggerà un testo

tratto da “I visitatori celesti” di Chandra Candiani, un momento di pura arte che dimostrerà dal vivo come la forza della vita e della comunicazione possa superare le barriere della malattia.

La serata, sarà a ingresso libero e al termine delle relazioni e dello spazio dedicato alle domande del pubblico, verrà offerto dalla Fattoria Moris un dolce e fresco assaggio del famigerato Gelato di Bufala.

Partecipare alla serata e aiutare ADAS significa garantire che, sul nostro territorio, nessuno sia mai lasciato solo nel momento del massimo bisogno.

Ogni donazione raccolta durante l’evento sarà interamente devoluta ad ADAS per finanziare l'assistenza domiciliare, l'acquisto di attrezzature e il supporto psicologico ai pazienti e alle loro famiglie.