Ceva in lutto per la scomparsa dell’ingegner Romano Raineri

La comunità di Ceva piange la scomparsa di Romano Raineri, ingegnere, imprenditore e figura molto conosciuta nella vita pubblica e associativa della città. Aveva da poco compiuto 70 anni ed è morto nelle scorse ore dopo un periodo di malattia che si era aggravato negli ultimi giorni, mentre si trovava ricoverato in ospedale.

Raineri aveva dedicato gran parte della propria attività professionale all’impresa edile di famiglia, portata avanti nel solco del lavoro avviato insieme al padre. Parallelamente all’impegno lavorativo, aveva sempre mantenuto un forte legame con la vita della città, mettendo le proprie competenze e il proprio tempo al servizio della comunità.

Tra il 2004 e il 2009 aveva ricoperto l’incarico di assessore comunale nell’amministrazione guidata dall’allora sindaco Davide Alciati, contribuendo all’attività amministrativa in una fase significativa per il territorio. Accanto all’esperienza politica, è stato protagonista anche nel panorama culturale cebano, in particolare all’interno della Compagnia Teatro Marenco, dove negli anni ha assunto diverse responsabilità fino a ricoprire il ruolo di direttore tecnico, distinguendosi per passione, competenza e spirito di collaborazione.

Negli ultimi tempi aveva inoltre partecipato attivamente alle iniziative dell’associazione storico-culturale “Ceva nella Storia”, offrendo il proprio contributo alla valorizzazione della memoria e delle tradizioni locali.

Anche l’Amministrazione comunale ha espresso il proprio cordoglio, ricordando Raineri come una persona profondamente legata alla città e al suo sviluppo. Nel messaggio diffuso dal Comune viene sottolineato come il suo impegno nelle istituzioni, nel mondo associativo e culturale abbia rappresentato una testimonianza concreta di attaccamento al territorio. Gli amministratori lo ricordano come una figura che ha lasciato un’impronta significativa nella storia recente di Ceva e nel suo tessuto sociale, esprimendo vicinanza ai familiari e a quanti hanno condiviso con lui percorsi professionali, amministrativi e umani.

La data delle esequie non è stata ancora comunicata. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio in città, dove Romano Raineri era conosciuto e stimato per la sua disponibilità, il suo impegno civico e il contributo offerto nel corso degli anni alla crescita della comunità.