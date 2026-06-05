In Valle Stura due BioBlitz alla scoperta della rarissima farfalla Euphydryas maturna

Due appuntamenti estivi per conoscere e proteggere uno dei più preziosi simboli della biodiversità alpina. L’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, in collaborazione con l’Associazione BioMA, l’Unione Montana Valle Stura e il Comune di Demonte, promuove due giornate di BioBlitz dedicate alla scoperta della farfalla Euphydryas maturna, specie rarissima a livello europeo.

Presente in Italia esclusivamente nella Zona Speciale di Conservazione “Vallone dell’Arma”, questa farfalla è classificata nella Lista Rossa come “specie in pericolo critico” ed è tutelata dalla Direttiva Habitat dell’Unione Europea. La sua sopravvivenza è oggi minacciata dalla perdita dell’habitat e dal collezionismo, rendendo fondamentali le attività di ricerca e monitoraggio portate avanti dalle Aree Protette Alpi Marittime.

Accanto al lavoro scientifico, assume un ruolo centrale il coinvolgimento delle comunità locali. I BioBlitz, infatti, rappresentano un’occasione di citizen science, in cui cittadini, famiglie, studenti e appassionati collaborano con esperti e guardiaparco per osservare, riconoscere e censire le specie presenti sul territorio.

Gli appuntamenti sono in programma sabato 13 giugno e sabato 1° agosto, con ritrovo alle ore 10.15 in piazza Renzo Spada a Demonte e attività sul campo dalle 10.30 alle 12.30. L’obiettivo sarà quello di esplorare l’area e, con un po’ di fortuna, avvistare proprio l’Euphydryas maturna, autentico gioiello naturalistico della Valle Stura.

La partecipazione è aperta a tutti, con prenotazione consigliata tramite apposito modulo online. Per informazioni è possibile contattare l’indirizzo email info@biomassociazione.it.