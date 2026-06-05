Mondovì celebra la Repubblica: all’ex Palazzo di Giustizia l’orazione di Patrizia Sandretto Re Rebaudengo

Sarà il rinnovato atrio dell’ex Palazzo di Giustizia a ospitare, sabato 7 giugno a partire dalle ore 17.00, le celebrazioni ufficiali per l’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica italiana. Un appuntamento che unisce memoria istituzionale e visione culturale, inserendosi in un contesto simbolico di rigenerazione urbana.

Fulcro della giornata sarà l’orazione ufficiale affidata a Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, fondatrice e presidente dell’omonima Fondazione e figura di primo piano nel panorama internazionale dell’arte contemporanea. La sua presenza rappresenta un momento di alto profilo culturale, in linea con il significato della ricorrenza e con i temi legati ai valori costituzionali.

Accanto all’intervento principale, il programma prevede la presentazione ufficiale del progetto esecutivo di recupero funzionale dell’ex caserma “G. Galliano”, comprensivo della nuova identità grafica della futura “Cittadell’Arte”, e un’esibizione musicale curata dall’associazione “La Scala del Re”.

"Nell’ottantesimo anniversario del primo voto alle donne e dell’elezione dell’Assemblea costituente, sarà un grande privilegio poter ascoltare la testimonianza di Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, riflettendo così sui principi fondamentali della nostra Repubblica, della nostra Carta costituzionale e sull’articolo 9 della stessa", sottolinea il sindaco Luca Robaldo. "A far da scenografia al suo intervento saranno, non a caso, la riqualificazione dell’atrio dell’ex Palazzo di Giustizia e il progetto esecutivo della nuova “Cittadell’arte”, emblemi di un territorio che vuole mettere al centro del proprio futuro la cultura e le sue declinazioni formative ed espositive".