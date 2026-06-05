Monticello d’Alba celebra i 650 anni dei Roero tra arte contemporanea e memoria storica

Monticello d’Alba si prepara a celebrare un anniversario di grande rilievo: i 650 anni della presenza della famiglia Roero nel castello del paese, documentata ininterrottamente dal 1376 al 2026. Per l’occasione, l’Associazione Castello di Monticello propone due appuntamenti che uniscono tradizione e contemporaneità, valorizzando il patrimonio storico e culturale del territorio.

Il primo evento è in programma venerdì 12 giugno alle ore 17, con la preview della mostra “Cracking Art. I racconti dell’acqua. Sculture nel paesaggio tra natura e artificio”, curata da Carla Testore. L’esposizione offre un percorso suggestivo tra le installazioni del movimento Cracking Art: coloratissime figure animali — rane, tartarughe, pinguini, delfini, elefanti, oche e suricati — popoleranno gli specchi d’acqua del giardino romantico ottocentesco del castello, creando un dialogo tra arte, ambiente e sostenibilità. La mostra sarà visitabile fino al 2 agosto 2026.

Le celebrazioni proseguiranno sabato 13 e domenica 14 giugno con un intero fine settimana di iniziative a ingresso gratuito, dalle ore 10 alle 18. Il programma prevede eventi, incontri e momenti di approfondimento dedicati alla storia della famiglia Roero e del castello, simbolo identitario del territorio. Un viaggio lungo sette secoli che intende raccontare il passato, ma anche le prospettive future di valorizzazione culturale.

L’iniziativa si propone così come un’occasione per riscoprire un luogo emblematico delle Langhe, intrecciando memoria storica e linguaggi artistici contemporanei in un contesto di grande fascino.

Per motivi organizzativi è richiesta la conferma della partecipazione alla preview entro mercoledì 10 giugno, mentre il programma completo degli eventi del weekend è disponibile sul sito ufficiale roerodimonticello.it.