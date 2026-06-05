Bra, gli studenti del Velso Mucci protagonisti della prevenzione con il progetto “I CARE FOR ME, FOR YOU”

La promozione della salute parte dai giovani. Ma sappiamo comunicarlo loro correttamente? Si può parlare di tumore ai ragazzi delle scuole medie e superiori? Come catturare la loro attenzione sui rischi dell’alcol, del fumo, del cibo spazzatura, e come sensibilizzarli a stili di vita sani e buone abitudini? Questa è la sfida che si è posto anche quest’anno il gruppo multidisciplinare dei professionisti della salute della Rete Oncologica Piemonte e Valle D’Aosta presenti nelle Aziende Sanitarie Regionali.

Nel corso dell’anno scolastico, con il progetto “I CARE FOR ME, FOR YOU”, finanziato da Fondazione CRT e promosso da Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta, da Asl Città di Torino e da Azienda Zero Piemonte, sono stati coinvolti oltre 5.000 studenti delle scuole del Piemonte e della Valle d’Aosta in un articolato percorso educativo multidisciplinare.

Sul territorio dell’ASL CN2 il progetto ha visto coinvolte tre classi quarte degli indirizzi Moda e Grafica dell'Istituto Superiore “Velso Mucci” di Bra. I ragazzi hanno partecipato, suddivisi in gruppi, a incontri gestiti dal Dipartimento di Prevenzione, diretto dal dottor Giuseppe Calabretta, e dalla Struttura di Oncologia, diretta dalla dottoressa Cinzia Ortega, insieme all’Ufficio Stampa e Comunicazione dell’Azienda Sanitaria. Con il contributo dei professionisti intervenuti, gli studenti hanno potuto affrontare i principali temi della prevenzione primaria, del valore degli screening promossi dal Servizio Sanitario Nazionale e del contrasto alla disinformazione in ambito sanitario, per poi farsi parte attiva nella realizzazione di vere e proprie campagne di salute, diventando così essi stessi ambasciatori di stili di vita sani.

Gli studenti hanno da subito compreso lo spirito dell’iniziativa e si sono sperimentati senza lesinare energie nel prezioso obiettivo che veniva posto loro. I risultati di questa attività creativa sono stati presentati giovedì 4 giugno in un incontro di restituzione presso il Centro Polifunzionale Arpino di Bra: alla presenza dell’Assessore alle Politiche Giovanili della Città di Bra, Francesco Matera, e del dottor Alessandro Comandone, Coordinatore Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta, gli studenti del Velso Mucci hanno illustrato il frutto del proprio lavoro ai compagni di scuola.

Attraverso immagini, progetti grafici e messaggi originali, i ragazzi hanno affrontato argomenti importanti per la salute con uno sguardo autentico, sensibile e contemporaneo, riuscendo a tradurre concetti complessi in linguaggi efficaci e vicini ai loro coetanei.

“È importante vedere come questi giovani studenti abbiano saputo rispondere, insieme alla nostra ASL, a questa chiamata della Rete Oncologica, mettendosi in gioco in prima persona, con la propria energia e il proprio impegno” ha evidenziato il dottor Giuseppe Calabretta, Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL CN2, introducendo l’evento. “Quando la promozione della salute incontra la creatività dei giovani, nascono idee capaci di lasciare il segno e gettare importanti basi per un fattivo miglioramento della salute dell’intera comunità”.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’Azienda Sanitaria volto a promuovere la consapevolezza e la responsabilità individuale e collettiva in materia di salute, valorizzando il ruolo attivo dei giovani quali agenti di cambiamento all’interno della comunità.