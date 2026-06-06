“Meritiamo il Futuro” : cerimonia di consegna delle borse di studio all’Istituto “Guala” di Bra [FOTO]

Martedì 26 maggio 2026, l’Auditorium BPER di via Sarti ha accolto la cerimonia di consegna delle borse di studio “Meritiamo il Futuro”, promossa dall’IIS “Ernesto Guala” di Bra. L’iniziativa, fortemente voluta dalla Dirigente, prof.ssa Alessandra Massucco, così come dal Collegio docenti e dal Consiglio d’istituto, ha rappresentato molto più di un semplice momento celebrativo: oltre a esser stata un’occasione per riconoscere il merito scolastico di quarantatré studenti delle classi quinte e creare un ponte concreto tra scuola e mondo del lavoro, l’iniziativa ha avuto la capacità di rafforzare il senso di appartenenza e di squadra dell’intera comunità scolastica. La consegna delle borse di studio non è infatti un atto dovuto quanto invece un atto fortemente voluto dall’istituto, tanto da prevedere la presenza nell’organigramma del PTOF la presenza di una apposita referente, la prof.ssa Raffaella Tosello, la quale ha curato l’organizzazione dell’evento.

A condurre l’incontro è stato il prof. Giovanni Vannucchi, docente orientatore d’istituto, affiancato dagli studenti del progetto scolastico Radio Guala, che hanno introdotto e dato il via alla cerimonia. L’evento si è aperto con la presenza di numerosi donatori, tra cui imprenditori, professionisti e rappresentanti di importanti realtà economiche del territorio, molti dei quali ex studenti del Guala.

Durante la mattinata si sono alternati sul palco figure istituzionali e aziendali.

Tra questi va segnalata la presenza di Gianni Fogliato, sindaco di Bra, che, con il suo discorso, ha onorato la memoria di un grande braidese come Carlo Petrini e di Umberto Pelassa, dirigente dell’Ufficio scolastico di Cuneo, che, nonostante gli impegni, è riuscito a partecipare e a far riflettere gli studenti sul valore dell’istruzione. Inoltre, va sottolineata la presenza di Giulia Bruno per Abet Laminati, Enzo Basso per Ascom Bra, Silvano Ambrosino per BCR Savigliano, Elena Mascarello per Banca d’Alba, Andrea Carbone per Bni Cheese Bra, Sara Moscone per Cantina Moscone, Carlo Cane per Collegio geometri, Francesca Nota per Confartigianato Imprese, Irene Piancastelli per Dentis Recycling Italy, Davide Dotta per Dotta Srl, Carlo Germanetti per Germanetti SRL, Alberto Milanesio per Libellula Srl, Elena Fogliato per Magazzini Montello, Gian Battista Millone per Millone Serramenti, Paolo Girardo per Sed Consul, Giorgio Solaro per Studio Solaro, Noemi Tacconi per Nova Coop.

Particolarmente apprezzati dagli alunni sono stati gli interventi di Franco Biraghi per Valgrana, che, in qualità di donatore senior, ha dimostrato agli studenti una non comune dedizione e passione per il proprio lavoro e di Davide Debernardi per eVISO, che ha incuriosito e stupito il pubblico portando con sé sul palco l’umanoide Tim.

Ognuno dei donatori ha portato parole di incoraggiamento, saggezza ed esperienza, trasformando la cerimonia in un vero e proprio momento di orientamento, ricco di stimoli per gli alunni presenti.

A rendere ancora più viva l’atmosfera ci ha pensato Radio Guala, ormai realtà consolidata dell’Istituto, curata dai docenti Vittoria Granato e Marco Offi, con il supporto tecnico e logistico della classe 5C, responsabile dell’accoglienza e della gestione della sala.

A immortalare con la sua macchina fotografica i momenti salienti della cerimonia è stata la studentessa Keraj Ada, a cui va un sincero ringraziamento.

Complessivamente sono state assegnate borse di studio da 300 euro a studenti di tutte le classi quinte, con alcune integrazioni alle borse assegnate dai Cavalieri del Roero. Non sono mancate anche le premiazioni delle borse erogate da realtà esterne, come il Rotary Club Bra e Amici di Cecilia e Tesi Square.

L’elenco dei 23 donatori che hanno aderito al bando comprende aziende storiche e realtà emergenti, accomunate dal desiderio di investire nei giovani del territorio. Tra questi: Ascom Bra, B.C.R. di Savigliano, Bipaled Srl, Bni Cheese Bra, Cantina Moscone, Centro medico Santa Chiara, Collegio geometri, Dentis Recycling Italy Srl, Dotta Srl, Espresso Service Srl, Libellula Srl, Magazzini Montello, Millone serramenti, Sed Consul, Studio Solaro, Nova Coop e altri ancora, tra cui “In memoria di Sergio Massucco”, padre della Dirigente scolastica. Come gesto di riconoscenza, ogni anno verrà realizzata una targa commemorativa con i nomi dei donatori, da affiggere nei locali dell’Istituto.

La mattinata si è conclusa con un momento conviviale, reso possibile grazie al rinfresco offerto da Elabora Consul e alle bevande, dolci e snack forniti da Nova Coop e gentilmente allestito dalle due assistenti scolastiche Concetta e Grazia.

Un sincero grazie va a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa iniziativa. Agli studenti premiati l’augurio più sentito: che possano custodire non solo il premio ricevuto, ma soprattutto le parole ascoltate, come guida nel cammino verso il futuro.

Ecco gli studenti premiati con borse di studio da 300 euro:

5^A: Busso Giulia, Peci Arsida, Prestano Denise, Rinero Sofia

5^B: Gazulli Denis, Mecaj Romina, Sicca Filippo, Talora Lorenzo

5^C: Maccagno Carlotta, Pisarra Lucia, Rinaldi Alessia, Taricco Beatrice

5^D: Bratescu Ana Maria, Gaveglio Maria, Mana Giorgia, Reviglio Elisabetta

5^E: Carena Federico, Delfino Lisa, Franja Emanuel, Rosso Andrea

5^F: Barolo Simone, Delmastro Lucio, Grasso Beatrice, Morra Francesco

5^G: Almonte Nicolas, Apostoaie Riccardo, Cozzolino Andrea, Cravero Davide, Ferrero Pietro, Ion Edoardo

5^K: Badellino Vittoria, Fogliatto Tommaso, Li Junyi, Lupu Diana Georgiana

5^T: Bertola Elisa, Lucibello Francesca, Pedace Linda, Sarotto Susanna.

Studenti premiati con integrazioni di borse di studio assegnate dai Cavalieri del Roero: Milanesio Desirè (5^A), Aminy Rim (5^C), Cabutto Aldo (5^D), Zupo Chiara (5^T).

Ecco invece, gli studenti meritevoli premiati da borse di studio esterne:

Rotary Club Bra: Ferrero Sara (5^T).

Amici Di Cecilia E Tesi Square: Gazulli Denis (5^B), Cabutto Aldo (5^D).