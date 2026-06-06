Fossano, successo per la 5ª edizione delle disfide matematiche al "Vallauri"

Fisso come il sorgere del sole al solstizio d’estate ed infallibile come il rintocco del Big Ben, anche quest’anno, presso l’IIS “G. Vallauri” di Fossano si sono tenute le ormai celeberrime “disfide matematiche” curate dalla Prof.ssa di Matematica Liuba Ballocco e realizzate con il supporto del Prof. Rateo, docente di Fisica. Giunto già alla quinta edizione ed il progetto cresce, ma non invecchia, anzi, acquista sostanza e certezze. Laddove la pedagogia moderna spesso sbadiglia tra aride dispense e grigi schemi ministeriali, presso il “Vallauri” la professoressa Ballocco (del settore Meccanica sul corso A) ed il professor Rateo, curano con meticolosità questo loro “gioiello didattico” crescendolo come un figlio.

Ballocco e Rateo, veri e propri registi di un teatro della mente, non si limitano a spiegare formule, ma evocano lo stupore barocco della Matematica, della tenzone intellettuale, della battaglia mentale. Con un entusiasmo che farebbe impallidire i fasti di Versailles e una costanza degna dei migliori paladini, essi hanno trasformato la classe 2^A MEC in una arena di sfidanti. Giunto alla sua quinta edizione, il progetto è un’occasione per aprire la mente: i due docenti hanno riesumato una delle sanguigne passioni del Sedicesimo Secolo: quelle disfide matematiche in cui geni del calibro di Tartaglia, Cardano e Ferrari si lanciavano guanti di sfida a colpi di equazioni cubiche davanti a folle adoranti.

Quest’anno è stata allestita una disfida matematica rivolta a quattro squadre secondo uno schema a eliminazione diretta: coinvolgendo tutti gli allievi della classe sono state formate 4 squadre di 5/6 componenti. Ogni squadra ha ricevuto tre quesiti estratti prevalentemente da fonti storiche (papiro di Rhind, Alcuino di York, Medio-Oriente del 1150 d. C., Fibonacci, Peano) e contenenti problemi di fisica inerenti il programma del biennio. E quando il fumo delle calcolatrici sembra diradarsi, ecco il colpo di teatro. I docenti introducono nella mischia l'Intelligenza Artificiale. In un ribaltamento prospettico, gli studenti non subiscono la tecnologia, ma la domano: sottopongono gli storici quesiti all'algoritmo, mettono le macchine l'una contro l'altra in un anfiteatro digitale. E allora, un grande ringraziamento ai due docenti che in un'epoca che viaggia a colpi di freddi bit, sfoderando la loro ostinata, teatrale e fiammeggiante dedizione ,dimostrano come l'insegnamento sia ancora un’arte nobile, necessaria.

"Liuba e Maurizio: applausi a scena aperta a voi e a tutti gli studenti della 2A MEC , soprattutto alla squadra prima classificata, quella de “I Gas Perfetti” formata dagli allievi: Rovere Damiano -Team Leader-, Ambrogio Stefano, Cocino Alessandro, Lami Mariglen, Raber Elia, Tarcatu Alexandru Mihai) e che la he disfida continui".





