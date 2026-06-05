Liceo classico di Saluzzo e di Cherkasy in Ucraina uniti in arte

Saluzzo e Cherkasy uniti in arte, creatività e confronto nella comunità eTwinning

La collaborazione tra la classe 1KL della nostra scuola, il Liceo Bodoni, e una classe di un istituto superiore della città di Cherkasy, in Ucraina, ha dato vita a un coinvolgente progetto che ha unito gli studenti dei due istituti attraverso la storia e l’arte.

L’obiettivo principale del progetto è stato quello di reinterpretare le scene belliche tratte dalla mitologia greca presenti sui rilievi del Partenone (Amazzonomachia, Centauromachia, Gigantomachia e Iloupersis) e comprendere come queste diverse battaglie, in greco makai, venissero utilizzate dagli antichi Greci per esprimere e raccontare le costanti lotte tra ordine e caos, civiltà e barbarie, bene e male.

Dopo una fase di ricerca e approfondimento sul tema, le classi dei due istituti hanno realizzato, parallelamente, dei video nei quali gli studenti stessi, protagonisti delle scene, interpretavano in chiave moderna le varie makai, trasformandole in situazioni di vita quotidiana e ambientandole nel contesto scolastico.

La realizzazione dei video e la cura del risultato finale hanno richiesto un intenso lavoro di squadra. Gli studenti hanno collaborato alla scrittura dei copioni, all’organizzazione delle riprese e all’interpretazione dei vari ruoli. La classe si è divisa in quattro gruppi, incaricati di rappresentare e descrivere una delle battaglie precedentemente citate.

Le due classi si sono infine incontrate virtualmente in videoconferenza, avendo così l’opportunità di osservare e condividere il risultato finale dei lavori realizzati, superando le distanze geografiche che separano i due paesi.

L’esperienza si è rivelata significativa non solo per l’approfondimento dei contenuti storico-artistici, ma anche per lo sviluppo delle competenze linguistiche e digitali. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di conoscere una realtà diversa dalla propria, instaurando un rapporto di collaborazione e confronto attraverso l’apprendimento di un patrimonio storico e culturale europeo che accomuna i nostri due paesi.

Andrea Milano – 1KL, liceo classico